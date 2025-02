¡Histórico! Nominan a Maná al Salón de la Fama del Rock & Roll

Maná se convirtió en la primera banda en español nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2025.

La revista Billboard confirmó que el grupo mexicano integrado por Fher lvera, Juan Calleros, Alez Gonalez y Sergio Vallín, es la primera banda o artista de origen latino en ser nominado al Salón de la Fama en 10 años, desde que Los Lobos fueron nominados en 2016, siendo esto un hito importante.

Fher Olvera, el cantante de Maná, expresó su gratitud y sorpresa ante esta nominación, destacando que la banda siempre soñó con compartir su música con el mundo y mostrar los sonidos y el espíritu de México y Latinoamérica.

Somos 4 cuates que crecimos en México escuchando rock & roll – Los Beatles, Los Stones, Queen, Led Zeppelin, Los Eagles, Santana, etc etc. Soñábamos con compartir nuestra propia música con el mundo. Queríamos compartir los sonidos y el espíritu de México y Latino América. Ser… pic.twitter.com/suWK3Ij2ZF

"Somos 4 cuates que crecimos en México escuchando rock & roll – Los Beatles, Los Stones, Queen, Led Zeppelin, Los Eagles, Santana, etc etc. Soñábamos con compartir nuestra propia música con el mundo. Queríamos compartir los sonidos y el espíritu de México y Latino América." expresó el interprete de mariposa traicionera.

La ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2025 se llevará a cabo en Los Ángeles, California, este otoño. Maná se une a una lista de nominados que incluye a Oasis, New Order, The White Stripes y Mariah Carey, entre otros.

Congratulations to the #RockHall2025 Nominees! Cast your ballot in the Fan Vote, sponsored by @AlliantCU: https://t.co/keewGnGnnD 🎉 pic.twitter.com/Z7JUwdHz3l