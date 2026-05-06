‘Hocus Pocus 3’ avanza con regreso de las hermanas Sanderson

Disney Live Action Studios ya trabaja en las primeras fases de desarrollo de “Hocus Pocus 3”, la nueva entrega de la popular franquicia de Halloween que traerá de regreso a Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy como Winnie, Sarah y Mary Sanderson.

Tras años de especulación, el proyecto toma forma luego del éxito de “Hocus Pocus 2” en Disney+, consolidando el renovado interés por una de las historias más queridas del cine familiar de culto.

La propia Bette Midler reveló recientemente que ya recibió un guion para la tercera película y aseguró que gran parte del material le pareció “brillante”, aunque el estudio todavía trabaja en detalles logísticos como presupuesto, agendas y locaciones.

Estas declaraciones reactivaron el entusiasmo de los fans, especialmente después de que el proyecto permaneciera en pausa tras cambios ejecutivos dentro de Disney.

Además de Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy han mostrado disposición para regresar, lo que garantizaría el reencuentro completo de las legendarias hermanas Sanderson.

La intención del estudio sería repetir la fórmula nostálgica que convirtió a la secuela de 2022 en un fenómeno para Disney+, aunque aún no se confirma si esta nueva entrega llegará exclusivamente a streaming o si tendrá estreno en cines.

Posible equipo creativo repetirá fórmula

Se espera que Anne Fletcher, directora de “Hocus Pocus 2”, así como la guionista Jen D’Angelo, vuelvan a participar en esta nueva producción.

Aunque la trama permanece bajo absoluto secreto, se anticipa una continuación que podría expandir el universo de Salem y ofrecer el regreso de personajes clásicos.

Hasta ahora no existe fecha oficial de rodaje ni lanzamiento, pero las previsiones apuntan a una posible llegada para Halloween de 2027 o incluso después, dependiendo del avance de producción.

Estrenada originalmente en 1993, “Hocus Pocus” se convirtió con los años en un clásico de temporada, narrando el regreso de tres brujas del siglo XVII que buscan obtener la inmortalidad en Salem.

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