Papa recibe invitación para visitar Perú en evento en el Vaticano

El embajador de Perú ante la Santa Sede, Jorge Ponce San Román, invitó públicamente al papa León XIV a visitar su “segunda patria”, durante una ceremonia celebrada el sábado en los jardines del Vaticano.

La invitación se da en un momento en el que 2026 se perfila como un año clave para los viajes internacionales del pontífice, con posibles giras tanto en África como en América del Sur.

En días recientes, autoridades de Guinea Ecuatorial y el representante del Vaticano en Angola confirmaron que ya existen planes para una visita papal a África este año, con posibles paradas adicionales en Camerún y Argelia.

Aunque no se han anunciado fechas oficiales, funcionarios vaticanos señalaron que el viaje a cuatro países africanos podría realizarse después de Pascua.

El propio León XIV ha manifestado su deseo de que su segundo viaje como papa sea al continente africano, en especial a Argelia, un país de especial relevancia para la orden agustiniana a la que pertenece y clave en el diálogo entre cristianos y musulmanes, una prioridad para el Vaticano.

América Latina en la agenda papal

Además de África, el pontífice ha expresado su intención de visitar tres países de América Latina, Argentina, Uruguay y Perú, ya sea en 2026 o 2027. Perú ocupa un lugar especial en su historia personal, ya que es ciudadano de ese país y vivió ahí durante dos décadas como misionero.

Argentina, por su parte, ha aguardado una visita papal desde 2013, luego de que el papa Francisco nunca regresara a su país natal tras ser elegido.

La invitación formal se realizó durante la inauguración de un mosaico y una estatua dedicados a la Virgen María, obras patrocinadas por Perú. Ante la presencia de todos los obispos peruanos, Ponce San Román expresó: “Lo esperamos muy pronto en Perú”.

León XIV no respondió directamente a la invitación, pero en sus palabras recordó que Perú es “un país tan querido para mí”.

Un gesto fuera de protocolo

Tras la ceremonia, y en una ruptura con el protocolo habitual, el papa permaneció en un almuerzo tipo buffet organizado por la embajada peruana en los jardines del Vaticano.

Durante cerca de una hora, compartió mesa con el embajador y los obispos peruanos, en un ambiente distendido donde se ofrecieron pisco sour y platillos como ravioles con salsa huancaína.

Pese a la lluvia ocasional, el encuentro transcurrió en un ambiente relajado y festivo.

