Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sheinbaum_inflacion_68de24b699
Nacional

Anuncia Sheinbaum medidas para estabilizar inflación

El gobierno federal atribuyó el alza en jitomate, limón y pollo a factores externos y estacionales. Anunció medidas como topar el diésel y reforzar acuerdos

  • 26
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el incremento en los precios de alimentos básicos ha impactado a todos los sectores, especialmente por el alza en productos como jitomate, limón y pollo.

Durante su conferencia matutina, explicó que estos aumentos obedecen principalmente a factores externos y estacionales, por lo que descartó que se trate de una tendencia permanente.

Heladas en Florida disparan precios

La mandataria detalló que el encarecimiento del jitomate y el limón está relacionado con una helada registrada en Florida, uno de los principales productores de estos alimentos.

La afectación a las cosechas provocó escasez en ese mercado, lo que incrementó la demanda y presionó los precios en México.

“El jitomate y el limón… su principal causa es una helada que hubo en Florida… mucha de su producción se echó a perder”, explicó.

En el caso del pollo, Sheinbaum indicó que el aumento responde a condiciones específicas del sector, aunque no detalló las causas puntuales.

Ante este escenario, informó que ya solicitó al secretario de Hacienda sostener reuniones con productores para revisar alternativas que ayuden a estabilizar los precios.

Analizan incluir productos en el PASIC

Como parte de las medidas, el gobierno federal evalúa incorporar estos alimentos al Paquete contra la Inflación y la Carestía (PASIC), con el objetivo de contener su encarecimiento.

“Estamos viendo la posibilidad de que estos productos también puedan entrar al PASIC”, señaló.

Insistió en que se trata de un fenómeno temporal y estacional.

“No es algo que pensemos que va a continuar para todo el año”, afirmó.

Tope al diésel, clave para frenar la inflación

La titular del Poder Ejecutivo federal subrayó que una de las acciones más importantes para contener la inflación es evitar aumentos en el precio del diésel, principal insumo del transporte de mercancías.

Reveló que algunos distribuidores llegaron a venderlo hasta en $30 pesos por litro, por lo que el gobierno intervino mediante un acuerdo voluntario.

“Se aceptó un tope voluntario… está sobre los 28.50 y les dije: es todavía muy alto, hay que seguirlo bajando”, explicó.

Lee la nota completa: Sheinbaum convoca reunión con gasolineros por alza de precios

El gobierno federal también analiza mecanismos para reducir el impacto del alza internacional del petróleo en los costos internos, con el fin de evitar que el transporte encarezca aún más los productos.

La estrategia, dijo, es actuar de forma preventiva para impedir que estos incrementos se trasladen a toda la cadena de consumo.

En ese contexto, Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá vigilancia sobre los precios y coordinación con productores y distribuidores para contener la inflación en el corto plazo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

estadio_azteca_sheinbaum_b2d7bf655a
Explica Presidencia cierre de estacionamiento en Estadio Azteca
sheinbaum_derrame_eca780535b
Hay un proceso de investigación por derrame petrolero: presidenta
impi_pirateria_mundial_63600e0fbe
Decomisan 25 toneladas de mercancía pirata en Tepito por Mundial
publicidad

Últimas Noticias

EH_FALLECIMIENTO_dcdcab8b49
Fallece James Tolkan, actor estadounidense de la cinta Top Gun
misiles_8a9433bdfe
Israel dice haber detectado un misil lanzado desde Yemen
Whats_App_Image_2026_03_27_at_9_18_53_PM_2_82e25c9eb9
SuperISSSTE lanza mercancía especial para el Mundial
publicidad

Más Vistas

monterrey_clima_hoy_10_enero_frio_lluvia_d24d094ad7
Frente frío traerá viento y lluvia el fin de semana a NL
waldo_fernandez_otorga_perdon_karina_barron_c5eeb9dd8a
El juez castiga a Karina con inhabilitación y servicio social
INFO_7_DOS_FOTOS_1_eb4e442f3b
Detienen a presuntos operadores de cuentas 'Tía Paty'
publicidad
×