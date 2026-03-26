Anuncia Sheinbaum medidas para estabilizar inflación

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el incremento en los precios de alimentos básicos ha impactado a todos los sectores, especialmente por el alza en productos como jitomate, limón y pollo.

Durante su conferencia matutina, explicó que estos aumentos obedecen principalmente a factores externos y estacionales, por lo que descartó que se trate de una tendencia permanente.

Heladas en Florida disparan precios

La mandataria detalló que el encarecimiento del jitomate y el limón está relacionado con una helada registrada en Florida, uno de los principales productores de estos alimentos.

La afectación a las cosechas provocó escasez en ese mercado, lo que incrementó la demanda y presionó los precios en México.

“El jitomate y el limón… su principal causa es una helada que hubo en Florida… mucha de su producción se echó a perder”, explicó.

En el caso del pollo, Sheinbaum indicó que el aumento responde a condiciones específicas del sector, aunque no detalló las causas puntuales.

Ante este escenario, informó que ya solicitó al secretario de Hacienda sostener reuniones con productores para revisar alternativas que ayuden a estabilizar los precios.

Analizan incluir productos en el PASIC

Como parte de las medidas, el gobierno federal evalúa incorporar estos alimentos al Paquete contra la Inflación y la Carestía (PASIC), con el objetivo de contener su encarecimiento.

“Estamos viendo la posibilidad de que estos productos también puedan entrar al PASIC”, señaló.

Insistió en que se trata de un fenómeno temporal y estacional.

“No es algo que pensemos que va a continuar para todo el año”, afirmó.

Tope al diésel, clave para frenar la inflación

La titular del Poder Ejecutivo federal subrayó que una de las acciones más importantes para contener la inflación es evitar aumentos en el precio del diésel, principal insumo del transporte de mercancías.

Reveló que algunos distribuidores llegaron a venderlo hasta en $30 pesos por litro, por lo que el gobierno intervino mediante un acuerdo voluntario.

“Se aceptó un tope voluntario… está sobre los 28.50 y les dije: es todavía muy alto, hay que seguirlo bajando”, explicó.

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El gobierno federal también analiza mecanismos para reducir el impacto del alza internacional del petróleo en los costos internos, con el fin de evitar que el transporte encarezca aún más los productos.

La estrategia, dijo, es actuar de forma preventiva para impedir que estos incrementos se trasladen a toda la cadena de consumo.

En ese contexto, Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá vigilancia sobre los precios y coordinación con productores y distribuidores para contener la inflación en el corto plazo.

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