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The Killers encabezará el show previo a final de Champions

La banda estadounidense se presentará en el espectáculo previo de la UEFA Champions League, siguiendo la tradición iniciada en 2016 con artistas internacionales

  • 26
  • Marzo
    2026

La banda estadounidense The Killers encabezará el show previo a la final de la UEFA Champions League 2026, en un espectáculo que se ha convertido en una tradición reciente dentro del torneo.

El grupo fundado en Las Vegas, liderado por Brandon Flowers, interpretará éxitos como “Mr. Brightside” en el Puskás Aréna, marcando además el reencuentro de su alineación completa tras varios años.

Aunque es un evento esperado, estos shows musicales no siempre formaron parte de la final.

Fue hasta 2016 cuando la UEFA, en alianza con Pepsi, que se instauró formalmente el espectáculo previo, buscando replicar el modelo del medio tiempo del Super Bowl.

Desde entonces, grandes artistas han encabezado el escenario, como Dua Lipa en 2018, Camila Cabello en 2022, Lenny Kravitz en 2024 y Linkin Park en 2025, consolidando el evento como una plataforma global.

La participación de The Killers refuerza esta tendencia de combinar futbol y espectáculo, llevando a millones de espectadores no solo el partido, sino una experiencia musical de gran escala.

Así, su presentación no solo será un concierto, sino parte de una evolución en la final de la Champions League, donde la música se ha convertido en protagonista antes del silbatazo inicial.


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