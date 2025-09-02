Jenni Rivera será homenajeada por la Universidad de California

Jenni Rivera será incorporada de manera póstuma al Salón de la Fama del Long Beach City College (LBCC) en reconocimiento a su carrera artística, su perseverancia, espíritu emprendedor e impacto duradero en la música latina.

Fundado en 1972 por el Gabinete de la Asociación de Estudiantes y organizado por la Fundación del Long Beach City College, la edición número 53 de la ceremonia anual se llevará a cabo en The Grand Long Beach el próximo 18 de septiembre.

La llamada "Diva de la Banda", que falleció el 9 de diciembre de 2012, nació y creció en Long Beach, California. Sus estudios universitarios los realizó en el Long Beach City College, donde concluyó la carrera de Administración.

“Mi mamá siempre fue una mujer decidida y enfocada en sus sueños”, dijo Jacqie Rivera, hija de la fallecida cantante y CEO de Jenni Rivera Enterprises, quien recibirá el premio.

“La universidad fue una parte importante de sus inicios, un lugar donde creía que todo era posible. Recibir este reconocimiento en su honor es un recordatorio de que su historia sigue inspirando a muchos a perseguir sus sueños, sin importar de dónde vengan.”

El superintendente y rector del LBCC, el Dr. Mike Muñoz, agregó: “La música de Jenni, su valentía y su inquebrantable voz para las mujeres y la comunidad latina siguen inspirando generaciones.

Ella nos mostró lo que significa superar desafíos, mantenernos fieles a nuestras raíces y usar el éxito como una plataforma para elevar a otros”.

