Jennifer Aniston intentó ser madre con fecundación in vitro

La maternidad es un tema que ha acechado a Jennifer Aniston desde hace un par de décadas y por primera vez, decidió a hablar públicamente sobre ello, revelando que se tuvo que someter a una fecundación in vitro.

Aniston es la portada de la edición de diciembre de la revista Allure, donde la actriz por primera vez en su carrera, se atrevió a hablar públicamente de los difíciles momentos que ha atravesado como mujer, al tener que someterse a procesos de fertilidad; todo esto al mismo tiempo en que la prensa lanzaba en sus titulares la noticia de que ella estaba embarazada.

Durante años la prensa la vinculó a numerosos embarazos que realmente nunca existieron, solo por el hecho de aparecer con ropa holgada o en alguna ocasión mostrar un vientre inflamado; dichos rumores hacían más difícil de afrontar el proceso de fertilización in vitro que vivía tras bambalinas.

La intérprete de Katherine Murphy en la comedia “Una esposa de mentira” reveló también que intentó no solamente la fertilización in vitro, sino todos los métodos posibles.

'Estaba pasando por una fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Le estaba tirando todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'”, recuerda en la publicación.

También habló de los ‘chismes’ que siempre existieron en torno a su relación con Brad Pitt, donde los medios la tacharon de “Mujer egoísta” por anteponer su carrera sobre una posible vida como madre y diversos tabloides aseguraron que Pitt la habría dejado por no darle un hijo.

'Fueron mentiras absolutas, eran historias de que yo era simplemente egoísta y que solo me importaba mi carrera. Y la razón por la que mi esposo me dejó, por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo”, comparte en el texto de la revista.