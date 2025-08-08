Cerrar X
Jonas Brothers celebran 20 años de carrera con nuevo álbum

A dos décadas de su debut, Nick, Joe y Kevin Jonas regresan a sus raíces para conmemorar su trayectoria con un nuevo disco y una gira especial

  • 08
  • Agosto
    2025

Este 10 de agosto, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, comenzará la aventura de JONAS20 Greetings From Your Hometown, un tour que combinará lo mejor de su pasado con la energía de su presente artístico.

El álbum que da nombre a la gira, Greetings From Your Hometown, llega tras más de dos años de trabajo y se presenta como una carta de amor a la familia, la infancia y las experiencias que moldearon a los hermanos.

La portada fue fotografiada en Belmont, un icónico restaurante de su ciudad natal que frecuentaban de niños. Para reforzar el toque personal, reemplazaron en las paredes las imágenes de celebridades (entre ellas Frank Sinatra) por fotos familiares.

“Cada canción es como una postal emocional escrita en distintos momentos de nuestras vidas”, expresó Nick Jonas en una transmisión en vivo. Joe añadió que tocar en casa es un sueño cumplido, mientras Kevin explicó que el setlist será una mezcla de clásicos, temas solistas y nuevas canciones que narran su historia sin palabras.

inmusic-x-artists-copertina-6.webp

La gira contará con invitados como Marshmello, Boys Like Girls y The All-American Rejects. Antes del concierto inaugural, los fans podrán asistir de forma gratuita a una fiesta de lanzamiento en el complejo American Dream, con sesión de preguntas y respuestas, charla sobre el álbum y venta de discos autografiados.

Aunque aún no se confirma un tour mundial, los Jonas Brothers han encontrado la manera de acercarse a sus seguidores de todo el planeta: algunos de sus shows serán transmitidos en vivo a través de Samsung TV Plus, comenzando con el del 10 de agosto a las 17:30 horas (tiempo de México).

“Queremos que todos puedan vivir este momento, estén donde estén. Diseñamos el espectáculo para que se sienta mágico tanto en el estadio como desde casa”, afirmó Joe Jonas.


