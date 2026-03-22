Jorginho acusa a equipo de Chappell Roan de intimidar a su hija

El futbolista brasileño Jorginho Frello protagoniza una controversia internacional luego de acusar al equipo de seguridad de la cantante Chappell Roan de haber intimidado a su hija de 11 años durante su estancia en un hotel de São Paulo, en el marco del Lollapalooza Brasil 2026.

El mediocampista del Flamengo calificó el hecho como una “situación muy triste”, luego de que, según su relato, un guardia se dirigiera de manera “extremadamente agresiva” a su esposa y a la menor, provocando que la niña terminara asustada y llorando.

De acuerdo con la versión del futbolista, su esposa, Catherine Harding, y su hija se encontraban desayunando en el hotel cuando coincidieron con la artista. La menor, fan de Roan, se emocionó al verla, pero no se acercó ni interactuó con ella, subrayó Jorginho.

“La reconoció, sonrió y regresó a la mesa. No dijo nada, no pidió nada”, explicó el jugador en redes sociales.

Sin embargo, minutos después, un miembro de seguridad, descrito como corpulento, se aproximó a la familia y, según el futbolista, acusó a la niña de ser “irrespetuosa” y de estar acosando a la cantante. Incluso, aseguró, el guardia amenazó con presentar una queja formal ante el hotel.

“Mi hija se asustó muchísimo y lloró mucho. No entiendo cómo mirar a alguien puede considerarse acoso”, escribió.

El exjugador de clubes como Chelsea FC y Arsenal FC expresó su indignación y lanzó un mensaje directo a la cantante:

“Sin tus fans no serías nadie”, escribió, cuestionando el trato recibido por su hija y el manejo de la situación.

Jorginho insistió en que el comportamiento de la menor fue inocente y propio de una fan que admira a una figura pública, sin cruzar ningún límite.

La respuesta de Chappell Roan

Ante la polémica, Chappell Roan respondió a través de sus redes sociales, donde negó cualquier responsabilidad directa en el incidente.

La artista aseguró que no se dio cuenta de lo ocurrido en el momento y aclaró que el guardia señalado no forma parte de su equipo personal de seguridad.

“Esto es una locura. Lamento lo que pasó con esta mamá y su hija. No lo merecían”, expresó.

Asimismo, enfatizó que nunca rechazó a la menor y que no tiene ningún problema con sus seguidores: “No odio a los niños, no odio a mis fans”.

Roan aprovechó la controversia para reiterar su postura sobre los límites entre artistas y público. Señaló que, fuera del escenario o eventos laborales, tiene derecho a su privacidad.

“Soy una persona y merezco mi espacio, incluso durante el desayuno”, afirmó, al tiempo que pidió a sus seguidores comprender que la admiración no implica acceso directo a su vida personal.

El caso generó un amplio debate en redes sociales y medios internacionales sobre la delgada línea entre la admiración de los fans y el respeto a la intimidad de las celebridades.

Incluso, la polémica escaló al ámbito político, luego de que autoridades locales en Brasil reaccionaran al incidente, alimentando aún más la discusión pública.

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