Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_49_2a306099fe
Escena

Jorginho acusa a equipo de Chappell Roan de intimidar a su hija

El futbolista brasileño acusa al equipo cercano a Chappell Roan de intimidar a su hija; la artista niega responsabilidad y pide respeto a sus límites

  • 22
  • Marzo
    2026

El futbolista brasileño Jorginho Frello protagoniza una controversia internacional luego de acusar al equipo de seguridad de la cantante Chappell Roan de haber intimidado a su hija de 11 años durante su estancia en un hotel de São Paulo, en el marco del Lollapalooza Brasil 2026.

El mediocampista del Flamengo calificó el hecho como una “situación muy triste”, luego de que, según su relato, un guardia se dirigiera de manera “extremadamente agresiva” a su esposa y a la menor, provocando que la niña terminara asustada y llorando.

De acuerdo con la versión del futbolista, su esposa, Catherine Harding, y su hija se encontraban desayunando en el hotel cuando coincidieron con la artista. La menor, fan de Roan, se emocionó al verla, pero no se acercó ni interactuó con ella, subrayó Jorginho.

“La reconoció, sonrió y regresó a la mesa. No dijo nada, no pidió nada”, explicó el jugador en redes sociales.

Sin embargo, minutos después, un miembro de seguridad, descrito como corpulento, se aproximó a la familia y, según el futbolista, acusó a la niña de ser “irrespetuosa” y de estar acosando a la cantante. Incluso, aseguró, el guardia amenazó con presentar una queja formal ante el hotel.

“Mi hija se asustó muchísimo y lloró mucho. No entiendo cómo mirar a alguien puede considerarse acoso”, escribió.

fut.JPG

El exjugador de clubes como Chelsea FC y Arsenal FC expresó su indignación y lanzó un mensaje directo a la cantante:

“Sin tus fans no serías nadie”, escribió, cuestionando el trato recibido por su hija y el manejo de la situación.

Jorginho insistió en que el comportamiento de la menor fue inocente y propio de una fan que admira a una figura pública, sin cruzar ningún límite.

La respuesta de Chappell Roan

Ante la polémica, Chappell Roan respondió a través de sus redes sociales, donde negó cualquier responsabilidad directa en el incidente.

La artista aseguró que no se dio cuenta de lo ocurrido en el momento y aclaró que el guardia señalado no forma parte de su equipo personal de seguridad.

“Esto es una locura. Lamento lo que pasó con esta mamá y su hija. No lo merecían”, expresó.

Asimismo, enfatizó que nunca rechazó a la menor y que no tiene ningún problema con sus seguidores: “No odio a los niños, no odio a mis fans”.

chapel.jfif

Roan aprovechó la controversia para reiterar su postura sobre los límites entre artistas y público. Señaló que, fuera del escenario o eventos laborales, tiene derecho a su privacidad.

“Soy una persona y merezco mi espacio, incluso durante el desayuno”, afirmó, al tiempo que pidió a sus seguidores comprender que la admiración no implica acceso directo a su vida personal.

EH UNA FOTO - 2026-03-22T084224.115.jpg

El caso generó un amplio debate en redes sociales y medios internacionales sobre la delgada línea entre la admiración de los fans y el respeto a la intimidad de las celebridades.

Incluso, la polémica escaló al ámbito político, luego de que autoridades locales en Brasil reaccionaran al incidente, alimentando aún más la discusión pública.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_25_at_6_38_17_PM_6fed9a1d7b
Capacitan ex-SWAT a Policía de MTY en armamento no letal
EH_CONTEXTO_2026_01_03_T130523_037_3a417c2cb3
Samuel García reacciona a reportes sobre detención de Maduro
1c22f86c_a5ac_47a2_9705_5bc70269f63a_f2d0dd4dfd
Mueren trabajadores de la COMAPA por falta de equipo
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1040_9da11efe7e
Escuelas regularán el uso de los celulares en las aulas
Whats_App_Image_2026_03_23_at_7_26_13_PM_99bd2c0ef9
Tamaulipas apuesta por la videovigilancia para inhibir delitos
UAV_7166_JPG_3159c3f406
Presume Escobedo inversión histórica; impulsan crecimiento
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
Whats_App_Image_2026_03_22_at_9_40_23_AM_9c061358e4
Atropellan a dos ciclistas de la tercera edad en Morones Prieto
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T144329_316_075bdce235
CFE abre puerta a privados con plan eléctrico 2026-2027
publicidad
×