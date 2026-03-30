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Internacional

La NASA inicia la cuenta regresiva de Artemis II

La NASA reportó condiciones favorables rumbo al lanzamiento de Artemis II, que llevará astronautas nuevamente a la órbita lunar

  • 30
  • Marzo
    2026

Este lunes, la NASA inició la cuenta regresiva para el lanzamiento del Artemis II y aseguró que el programa se encuentra en "excelente forma" al ofrecer un parte positivo cuando faltan dos días para el lanzamiento.

El conteo regresivo comenzó hoy a las 16:44, tiempo local de Miami, marcando el inicio formal de la fase final previa al lanzamiento, detalló en una rueda de prensa la agencia espacial estadounidense.

El inicio de la cuenta regresiva se inició pese a que solo se cuenta con un 80% de probabilidad de condiciones meteorológicas favorables para el lanzamiento.

Esto se une a que la NASA advirtió sobre posibles vientos fuertes y nubosidad como los principales riesgos en el día del despegue.

"Ciertamente, todas las señales indican en este momento que estamos en una forma excelente, excelente a medida que entramos en la cuenta regresiva", manifestó a la prensa Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento de Artemis.

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El lanzamiento del Artemis II marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo.

Para esta misión, la NASA enviará a los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto al canadiense Jeremy Hansen. Esta última busca convertirse en la primera canadiense en viajar a la órbita lunar desde 1972.

El cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión ya se encuentran en la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy, desde donde está previsto el despegue el miércoles a las 18:24 hora local de Miami.


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