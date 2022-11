Karla Panini publica meme que la disfrazó de 'robamaridos'

Este Halloween la exconductora hizo una polémica publicación dirigida a todas las personas que le tiran 'hate' y aseguró que no dará dulces.

La influencer regiomontana Karla Panini se hizo presente la noche de Halloween y en sus redes sociales publicó un polémico mensaje dirigido a las personas que durante mucho tiempo la han criticado por andar con quien fuera la pareja de su excompañera, Karla Luna, ya fallecida.



Panini publicó una fotografía de ella con una cola y cuernos de diablo dibujadas. La imagen fue acompañada con la frase: 'Dulce o tuRuco', en alusión a las personas que aseguran que le 'robó' al esposo a su amiga.



'Soy la madre del hate

Soy la madre de los memes

Soy la madre del bulling cibernético

Soy la “bruja” más maldita

Soy lo piooor de lo piooor

Soy la más “roba maridos” que haya existido en todos los tiempos', se lee en parte de la publicación.









Karla Panini refiere que la imagen corresponde a un meme que hicieron en su contra y lo publicó en su cuenta de Instagram, 'aplaudiendo' por su creatividad.

Pero, para 'tranquilidad' de sus detractoras, Panini señaló 'que nadie va a ir a quitarles a su esperpento mugroso', porque ella ya tiene a su 'Ruco' y con el se quedará hasta la muerte porque le encanta.



'Ya con este que me 'robé' fue más que suficiente, así que no se apuren! Las que andan preocupadas! Las que andan peleando algo que no les importa ni les debió de importar jamás, pero ahí andan en el trote', escribió en Instagram.



Cabe señalar que dos días antes de Halloween, Karla Panini se dejó ver con el disfraz de un hotdog en Instagram, pero se desconoce si lo utilizó para dicha celebración.





Además indicó que no daría dulces porque es fitness y a cambio ofreció dar ensaladas y rutinas de gym.



Finalmente, invitó a las personas a seguir haciéndole memes ya que lo disfruta mucho.



Karla Panini tiene limitados los comentarios solo para sus seguidores por lo que en su publicación se pudieron leer solo comentarios apoyando a la regiomontana, pero tras viralizarse la publicación en redes sociales, la situación es diferente con cientos de comentarios contra ella.

Con información de info7.mx