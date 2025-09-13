Karol G, Bocelli y Legend iluminan la Plaza San Pedro

Miles de personas abarrotaron este sábado la Plaza San Pedro del Vaticano para presenciar el inédito concierto Grace for the World, que reunió a artistas de talla mundial como la colombiana Karol G, el tenor italiano Andrea Bocelli y los estadounidenses John Legend y Pharrell Williams.

El espectáculo marcó el cierre de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, una iniciativa de la Basílica de San Pedro celebrada en Roma desde el viernes.

Aunque el recital comenzó a las 21:00 horas locales (19:00 GMT), desde primeras horas de la tarde los alrededores de la plaza se llenaron de asistentes que esperaban el acceso, entre banderas de distintos países y un ambiente festivo.

Durante las pruebas de sonido, los presentes corearon el nombre de Karol G y aplaudieron a Bocelli y Williams, anticipando la emoción de la velada.

Además de la música, el evento incluyó un espectáculo aéreo con 3 mil 500 drones que iluminaron el cielo romano con figuras inspiradas en la Capilla Sixtina y mensajes de fraternidad.

Aunque no estaba prevista la presencia del papa León XIV, la cita convocó a miles de fieles y turistas, y fue transmitida en directo a todo el mundo.

