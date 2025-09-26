Cerrar X
Escena

Karol G debuta con éxito en el icónico cabaret Crazy Horse

La cantante colombiana debutó anoche con gran éxito en el Crazy Horse, el famoso cabaret parisino, al que la artista colombiana le puso su toque latino

  • 26
  • Septiembre
    2025

Después de Pamela Anderson y la cantante K-Pop Lisa, el histórico cabaret, situado cerca de los Campos Eliseos, recibió a “La Tropicoqueta” para la primera de sus estiloocho representaciones, que ofrecerá desde ayer hasta el 28 de este mes. Será la primera gran estrella originaria de América Latina en hacerlo.

La cantante de 34 años, ganadora de varios Grammy Latinos, fusionará el merengue, la bachata y el mambo de su último álbum, "Tropicoqueta", publicado en junio, con el repertorio tradicional del mítico cabaret.

"Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres, y especialmente a mis Latinas, para celebrar nuestra belleza y nuestra fuerza, como somos nosotras", afirmó Karol G

La cantante protagonizará una serie de escenas creadas para ella a partir de títulos de "Tropicoqueta".

La dirección artística del espectáculo es de Andrée Deissenberg, directora general de creación y marcas del grupo Crazy Horse, y Arturo Rico, artista mexicano.

Las coreografías son de Danielle Polanco, que colaboró con Karol G en el videoclip de "Papasito".

"Encontrar ritmos latinos en el Crazy Horse es algo totalmente inédito, pero no lo dudé ni un segundo: me sedujo su personalidad única", indicó Deissenberg en el comunicado.


