Cerrar X
G0_V6_NB_Xc_AE_Nvdd_67ef1e591b
Escena

La casa de la infancia de Laura Pausini se convierte en museo

La casa donde Laura Pausini pasó su niñez abrió ayer sus puertas convertida en un museo dedicado a la cantante, para compartir su trayectoria musical

  • 09
  • Septiembre
    2025

La casa donde Laura Pausini pasó su niñez abrió ayer sus puertas convertida en un museo dedicado a la cantante, con el propósito de compartir con sus seguidores parte de la memorabilia que ha reunido en 32 años de trayectoria musical.

El inmueble, localizado en el corazón de Solarolo, a unos 20 minutos de Venecia, exhibe fotografías, reconocimientos, objetos familiares y algunos de los atuendos más icónicos de la artista, incluidos diseños de Valentino, Giorgio Armani y Tom Ford.

GzsrKmUW8AAD130.jfif

La intérprete de “Víveme”, “En cambio no” y “Amores extraños”, nacida en esta vivienda el 16 de mayo de 1974, se mudó a Roma tras alcanzar la fama con su álbum debut, dejando el lugar cerrado por años hasta que fue convertido en sede del Club de Fans Oficial.

Acompañada por la alcaldesa Maria Diletta Beltrani, Pausini inauguró el museo con un breve mensaje: “Este lugar es para ustedes, porque, si bien las paredes pertenecen a mi familia, lo que verán dentro ha sido posible gracias a ustedes”.

La ceremonia culminó con la interpretación de su sencillo más reciente, “Mi historia entre tus dedos”, dedicado a sus vecinos de toda la vida.

La idea de abrir un museo nació durante la preparación del documental Laura Pausini: un placer conocerte (Prime Video, 2022), que llevó a la cantante a regresar a la casa familiar donde se conservaban videos, fotografías y muebles de sus inicios.

GzsrKmUXkAAXNwY.jfif

Aunque su inauguración estaba prevista hace más de un año, el proyecto se retrasó por las fuertes inundaciones que azotaron la región en 2024.

Ahora, el museo será un espacio permanente y único en su tipo, al ser el primero en Italia dedicado a una artista de renombre internacional.

GzsrKmUXsAA7bXB.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25249783607205_cfa23e3563
‘Padre Madre Hermana Hermano’ gana el León de Oro en Venecia
EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T181634_175_ad0712166e
Mexicano David Pablos triunfa en Venecia con 'En el camino'
3_AP_25242567436471_08cbba0739
Estrellas deslumbran en la alfombra roja del Festival de Venecia
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_10_at_8_56_09_PM_1_1d745220cd
Tráiler provoca accidente y es detenido tras intentar huir
Whats_App_Image_2025_09_10_at_8_58_20_PM_6cf75d96c8
Llama CTM a no politizar los conflictos laborales
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T201238_814_09b24f4bb1
Fortalece Miguel Flores relación bilateral con EUA
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
publicidad
×