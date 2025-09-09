La casa de la infancia de Laura Pausini se convierte en museo

La casa donde Laura Pausini pasó su niñez abrió ayer sus puertas convertida en un museo dedicado a la cantante, con el propósito de compartir con sus seguidores parte de la memorabilia que ha reunido en 32 años de trayectoria musical.

El inmueble, localizado en el corazón de Solarolo, a unos 20 minutos de Venecia, exhibe fotografías, reconocimientos, objetos familiares y algunos de los atuendos más icónicos de la artista, incluidos diseños de Valentino, Giorgio Armani y Tom Ford.

La intérprete de “Víveme”, “En cambio no” y “Amores extraños”, nacida en esta vivienda el 16 de mayo de 1974, se mudó a Roma tras alcanzar la fama con su álbum debut, dejando el lugar cerrado por años hasta que fue convertido en sede del Club de Fans Oficial.

Acompañada por la alcaldesa Maria Diletta Beltrani, Pausini inauguró el museo con un breve mensaje: “Este lugar es para ustedes, porque, si bien las paredes pertenecen a mi familia, lo que verán dentro ha sido posible gracias a ustedes”.

La ceremonia culminó con la interpretación de su sencillo más reciente, “Mi historia entre tus dedos”, dedicado a sus vecinos de toda la vida.

La idea de abrir un museo nació durante la preparación del documental Laura Pausini: un placer conocerte (Prime Video, 2022), que llevó a la cantante a regresar a la casa familiar donde se conservaban videos, fotografías y muebles de sus inicios.

Aunque su inauguración estaba prevista hace más de un año, el proyecto se retrasó por las fuertes inundaciones que azotaron la región en 2024.

Ahora, el museo será un espacio permanente y único en su tipo, al ser el primero en Italia dedicado a una artista de renombre internacional.





