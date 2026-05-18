Trump busca retirar demanda millonaria por filtración fiscal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició acciones legales para retirar su demanda de 10 mil millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales, en medio de reportes sobre un posible acuerdo vinculado a la creación de un fondo multimillonario destinado a compensar a algunos de sus aliados políticos.

La decisión fue revelada en una presentación ante un tribunal federal en Florida, donde el mandatario había presentado la querella acusando daños financieros, reputacionales y empresariales derivados de la divulgación de información fiscal confidencial.

De acuerdo con reportes recientes, la administración Trump estaría considerando establecer un fondo de 1 mil 700 millones de dólares para beneficiar a personas cercanas al presidente que aseguran haber sido investigadas o procesadas injustamente durante administraciones previas.

Aunque la presentación judicial no detalló los términos de un eventual acuerdo, la posibilidad del fondo generó fuertes críticas entre legisladores demócratas.

El congresista Jamie Raskin calificó la propuesta como “inconstitucional” y acusó al presidente de buscar un mecanismo para recompensar políticamente a sus allegados fuera de los canales legales tradicionales.

El origen de la demanda

Trump presentó la demanda tras la filtración de sus declaraciones de impuestos y las de la Organización Trump, documentos que expusieron detalles financieros sensibles, incluidos reportes sobre el pago de apenas 750 dólares en impuesto federal sobre la renta durante su primer año en la Casa Blanca.

El caso cobró fuerza luego de que Charles Edward Littlejohn, excontratista del IRS, fuera condenado a cinco años de prisión por divulgar información fiscal de Trump y otros contribuyentes de alto perfil a medios de comunicación entre 2018 y 2020.

El presidente ha sostenido durante años que investigaciones y procesos judiciales en su contra, así como contra algunos de sus colaboradores, fueron resultado de una politización del Departamento de Justicia durante la administración de Joe Biden.

Trump cita como evidencia los casos penales ya desestimados relacionados con su intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 y el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago.

Sin embargo, el exfiscal general Merrick Garland rechazó reiteradamente dichas acusaciones y aseguró que todas las decisiones se basaron en pruebas, hechos y legislación vigente.

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