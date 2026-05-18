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Tamaulipas

Puentes en el olvido en El Mante por desinterés del municipio

Al ser un libramiento incompleto, la vialidad lateral se ha deteriorado con el tiempo, afectando la fluidez y seguridad del transporte

  • 18
  • Mayo
    2026

Una serie de puentes vehiculares inútiles, tramos de terracería y carriles abandonados es lo que queda del libramiento de tráfico pesado de Ciudad Mante, una obra iniciada en el trienio municipal 1987-1989 y que a casi cuatro décadas sigue inconclusa por el desinterés de sucesivas administraciones municipales.

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La actual alcaldesa Patricia Chío De la Garza no ha dado continuidad a las obras; una de ellas cobró ya la vida de una persona, sin que ello despierte el interés por gestionar recursos para conectar esta infraestructura. 

El proyecto original contemplaba dos carriles para desviar el tráfico pesado de la zona urbana. 

Sin embargo, las obras se dejaron a medias: solo se construyó y utiliza un carril, mientras los puentes paralelos quedaron inoperantes y la infraestructura en el abandono.

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A la fecha, en esa parte de la ciudad, todo continúa igual que en aquellas fechas de ilusiones. 

Vialidad lateral deteriorada por el paso del tiempo

Al ser un libramiento incompleto, la vialidad lateral se ha deteriorado con el tiempo, afectando la fluidez y seguridad del transporte que busca rodear la zona urbana.

“En El Mante, somos un municipio marcado por la historia política de sus gobernantes. De esos legados, existen indicios de lo que fueron grandes y frustrados proyectos de obra pública”, señala uno de los habitantes, quien prefiere quedar en el anonimato por temor a represalias, pero con la impotencia de ver que los recursos aplicados no benefician a los usuarios de este libramiento.

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Con la construcción de la carretera Mante-Ocampo-Tula, esta vía de comunicación será la opción obligada para conectar con los puertos de Altamira, Madero y Tampico y habrá un inminente incremento del flujo vehicular, por lo que se augura que las autoridades retomen estas obras inconclusas por décadas.


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