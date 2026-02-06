Fiscalía catea vivienda por homicidio en Ciudad Solidaridad

La Fiscalía General de Justicia cateó un domicilio en la colonia Barrio de la Industria, en Ciudad Solidaridad, señalado como el lugar donde habría sido asesinada la adolescente Britany Nahomy Alvarado Retiz, de 15 años de edad.

El operativo fue realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, bajo la conducción de un Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, con apoyo de binomios caninos, con el objetivo de localizar y asegurar indicios relacionados con el crimen.

Mediante un comunicado oficial, la Fiscalía informó que el cateo forma parte de las acciones derivadas del hallazgo del cuerpo sin vida de una menor, y busca fortalecer las líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Inmueble y principal sospechoso

El inmueble inspeccionado se localiza en la calle Manufacturera y es habitado por José, de entre 14 y 16 años, alias “El Patines”, quien fue detenido como principal sospechoso del homicidio. De acuerdo con las investigaciones, el adolescente mantenía una relación con la víctima y fue visto con ella antes de su desaparición.

Reporte de desaparición y hallazgo

Britany Nahomy fue reportada como desaparecida el pasado 26 de enero, luego de salir de su domicilio en la colonia CROC, sin que volviera a saberse de su paradero.

El cuerpo de una adolescente, que presuntamente corresponde a Britany Nahomy, fue localizado la noche del martes en un terreno baldío, a unos 400 metros de la vivienda cateada. La víctima fue hallada al fondo de un pozo, envuelta en plástico y cubierta con una lámina, lo que evidenciaría un intento por ocultar el crimen.

Esperan resultados forenses

Las autoridades indicaron que se mantienen a la espera de los resultados de la autopsia y de las pruebas genéticas para confirmar la identidad de la víctima y establecer con precisión la causa de la muerte.

De manera preliminar, se informó que, tras el asesinato, el cuerpo habría sido trasladado en una carretilla hasta el baldío ubicado en el cruce de las calles Artesanal y Espacial, en la misma colonia.

