Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_06_at_8_58_26_AM_dddc38d503
Nuevo León

Fiscalía catea vivienda por homicidio en Ciudad Solidaridad

Una fuente cercana a la investigación señaló que el detenido habría proporcionado la ubicación donde se encontraba el cuerpo

  • 06
  • Febrero
    2026

La Fiscalía General de Justicia cateó un domicilio en la colonia Barrio de la Industria, en Ciudad Solidaridad, señalado como el lugar donde habría sido asesinada la adolescente Britany Nahomy Alvarado Retiz, de 15 años de edad.

El operativo fue realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, bajo la conducción de un Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, con apoyo de binomios caninos, con el objetivo de localizar y asegurar indicios relacionados con el crimen.

Mediante un comunicado oficial, la Fiscalía informó que el cateo forma parte de las acciones derivadas del hallazgo del cuerpo sin vida de una menor, y busca fortalecer las líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Inmueble y principal sospechoso

El inmueble inspeccionado se localiza en la calle Manufacturera y es habitado por José, de entre 14 y 16 años, alias “El Patines”, quien fue detenido como principal sospechoso del homicidio. De acuerdo con las investigaciones, el adolescente mantenía una relación con la víctima y fue visto con ella antes de su desaparición.

Reporte de desaparición y hallazgo

Britany Nahomy fue reportada como desaparecida el pasado 26 de enero, luego de salir de su domicilio en la colonia CROC, sin que volviera a saberse de su paradero.

El cuerpo de una adolescente, que presuntamente corresponde a Britany Nahomy, fue localizado la noche del martes en un terreno baldío, a unos 400 metros de la vivienda cateada. La víctima fue hallada al fondo de un pozo, envuelta en plástico y cubierta con una lámina, lo que evidenciaría un intento por ocultar el crimen.

Esperan resultados forenses

Las autoridades indicaron que se mantienen a la espera de los resultados de la autopsia y de las pruebas genéticas para confirmar la identidad de la víctima y establecer con precisión la causa de la muerte.

De manera preliminar, se informó que, tras el asesinato, el cuerpo habría sido trasladado en una carretilla hasta el baldío ubicado en el cruce de las calles Artesanal y Espacial, en la misma colonia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mineros_desaparecidos_sinaloa_restos_humanos_1_a51331bbdb
Investigan desaparición de 10 mineros; hallan restos en Sinaloa
Whats_App_Image_2026_02_06_at_9_31_46_PM_3dc211bee8
Definen fechas para renunciar a un partido y postularse con otro
gn_nuevo_leon_faa112fce8
Designan a nuevo encargado de la Guardia Nacional en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_7d865b8d0d
Rodrigo Prieto: el mexicano detrás de 'Opalite' de Taylor Swift
EH_UNA_FOTO_6_60c6896ae3
Vinculan a guardia Nacional por atropellar a motociclistas
Whats_App_Image_2026_02_07_at_09_18_02_1ab086f6b7
El origen del nombre de los Seattle Seahawks
publicidad

Más Vistas

deporte_aaliyah_farmer_c8fc13f202
Salida de Aaliyah Farmer de Tigres fue por problemas de acoso
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
AP_26033166545816_6f81b26f66
Todo sobre el rumor del supuesto chaleco antibalas de Bad Bunny
publicidad
×