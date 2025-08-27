Cerrar X
Rels_B_llega_por_primera_vez_a_la_Arena_Monterrey_este_fin_de_semana_36633a9a62
Escena

Llega Rels B por primera vez a la Arena Monterrey este fin

El cantante Rels B regresa este fin de semana para ofrecer dos presentaciones en la Arena Monterrey los días 29 y 31 de agosto

  • 27
  • Agosto
    2025

El cantante español Rels B regresa este fin de semana a Monterrey para ofrecer dos conciertos en la Arena Monterrey, programados para los días 29 y 31 de agosto, como parte de su gira mundial “A New Star World Tour 2025”.

El artista mallorquín, cuyo nombre real es Daniel Heredia, ha ganado notoriedad en la escena internacional gracias a su propuesta única que fusiona rap, R&B y reguetón, conquistando a una audiencia diversa y en constante crecimiento.

Su última visita a Monterrey fue en agosto de 2023, con la gira “Flakk D’Or”, dejando una grata impresión en sus seguidores regiomontanos. Dos años después, vuelve con un espectáculo renovado que promete ser un recorrido por sus grandes éxitos y los lanzamientos más recientes de su carrera.

Entre los temas que podrían formar parte del repertorio se encuentran clásicos como "¿Cómo dormiste?", "A Mí", "Me Olvidarás", "Un Verano en Mallorca" y "Pa Quererte", así como canciones más recientes que reflejan su evolución artística, como "Buenos Genes", "Lejos de ti" y "La última canción". 

Además, se espera que interprete material inédito de su nueva producción discográfica, con la que continúa conquistando a un público joven en toda Iberoamérica.

Con un estilo melódico y letras que exploran temas personales y cotidianos, Rels B ha logrado consolidarse como un referente de la nueva ola urbana. Su autenticidad y conexión con el público lo han convertido en una figura clave de la música contemporánea en español.

Las presentaciones en Monterrey forman parte de una gira que lo llevará a recorrer varias ciudades de América Latina y Europa, reafirmando su proyección internacional y su vínculo con los fans que lo han acompañado desde sus inicios.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

maluma_don_juan_75726c1793
Colombia tiene 'mucho' que 'aprender' de El Salvador: Maluma
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T131003_269_22e62ec4c2
Shakira llega a Monterrey con su tour 'Las Mujeres Ya No Lloran'
escena_dave_mustaine_eb1ca6f7a6
Dave Mustaine anuncia el retiro de Megadeth en 2026
publicidad

Últimas Noticias

escena_atrapado_robando_8544d2fb72
Darren Aronofsky se estrena en la comedia con 'Atrapado robando'
PRINCIPAL_eea6665192
DiCaprio y Del Toro promocionarán su nueva película en CDMX
finanzas_aranceles_6ef1b5f4e3
‘Manchan’ sectores automotriz y petrolero avance en exportaciones
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
publicidad
×