Llega Rels B por primera vez a la Arena Monterrey este fin

El cantante español Rels B regresa este fin de semana a Monterrey para ofrecer dos conciertos en la Arena Monterrey, programados para los días 29 y 31 de agosto, como parte de su gira mundial “A New Star World Tour 2025”.

El artista mallorquín, cuyo nombre real es Daniel Heredia, ha ganado notoriedad en la escena internacional gracias a su propuesta única que fusiona rap, R&B y reguetón, conquistando a una audiencia diversa y en constante crecimiento.

Su última visita a Monterrey fue en agosto de 2023, con la gira “Flakk D’Or”, dejando una grata impresión en sus seguidores regiomontanos. Dos años después, vuelve con un espectáculo renovado que promete ser un recorrido por sus grandes éxitos y los lanzamientos más recientes de su carrera.

Entre los temas que podrían formar parte del repertorio se encuentran clásicos como "¿Cómo dormiste?", "A Mí", "Me Olvidarás", "Un Verano en Mallorca" y "Pa Quererte", así como canciones más recientes que reflejan su evolución artística, como "Buenos Genes", "Lejos de ti" y "La última canción".

Además, se espera que interprete material inédito de su nueva producción discográfica, con la que continúa conquistando a un público joven en toda Iberoamérica.

Con un estilo melódico y letras que exploran temas personales y cotidianos, Rels B ha logrado consolidarse como un referente de la nueva ola urbana. Su autenticidad y conexión con el público lo han convertido en una figura clave de la música contemporánea en español.

Las presentaciones en Monterrey forman parte de una gira que lo llevará a recorrer varias ciudades de América Latina y Europa, reafirmando su proyección internacional y su vínculo con los fans que lo han acompañado desde sus inicios.

