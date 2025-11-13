Cerrar X
Escena

'Los Ilusionistas' te sorprenderán con su tercera entrega

Como por arte de magia 'aparecerán' 'Los Ilusionistas' este jueves en las salas de cine de la ciudad, con el estreno de la tercera parte de la saga

Este jueves es el día en el que “aparecerán” en la pantalla "Los Ilusionistas", en la tercera parte de la cinta, que en su título en inglés lleva por nombre "Now You See Me. Now you don't".

En la producción, dirigida por Ruben Fleischer, los legendarios “Jinetes”, un equipo de ilusionistas y atracadores, regresan después de un tiempo de inactividad al aceptar una misión que los lleva más allá de los escenarios.

Pero… ¿cuál es su objetivo esta vez? Casi nada, el fin es robar el codiciado Diamante Corazón, una joya de valor incalculable que está en manos de una poderosa familia criminal global.

Para ejecutar el plan, los jinetes se unen a una nueva generación de jóvenes magos, combinando su experiencia con la frescura de los nuevos talentos.

Pero no por eso podrán cantar victoria, pues deberán enfrentarse a engaños, alianzas traicionadas y un adversario más astuto que nunca, mientras el truco se convierte en una emocionante carrera contra el tiempo.

En el elenco destacan nombres como el de Morgan Freeman, que vuelve como Thaddeus Bradley; Jesse Eisenberg, quien regresa como Daniel “Danny” Atlas; Woody Harrelson, como Merritt McKinney; Dave Franco, que continúa interpretando a Jack Wilder, e Isla Fisher, que retoma su papel de Henley Reeves, quien no apareció en la segunda entrega.

El reparto incluye caras nuevas como Rosamund Pike, quien interpretará a la villana Veronika Vanderberg, una figura criminal muy poderosa.

Además, Ariana Greenblatt, Justice Smith y Dominic Sessa se unirán como parte de la nueva generación de ilusionistas.


