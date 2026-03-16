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Tamaulipas

Piden 'reglas claras' sobre T-MEC para inversiones en Matamoros

Autoridades subrayaron que actualmente muchos proyectos de inversión se mantienen en pausa, debido a que los inversionistas esperan una mayor certeza

  • 16
  • Marzo
    2026

El secretario de Economía en Matamoros, Enrique Salinas Garza, señaló que desde el año pasado autoridades federales ya han sostenido acercamientos para dialogar sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), sin que hasta el momento exista una definición clara sobre cómo continuará este acuerdo comercial.

El funcionario explicó que las conversaciones se han dado a través de la Secretaría de Economía y también mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se analiza si el tratado seguirá siendo un acuerdo entre los tres países o si podría transformarse en un esquema bilateral entre México y Estados Unidos.

México podría tener mayores oportunidades de producción

Salinas Garza indicó que, en cualquiera de los escenarios, México podría tener mayores oportunidades de producción, particularmente en sectores donde anteriormente competía con países asiáticos, lo que abriría la posibilidad de fabricar productos que antes no se realizaban en territorio nacional.

Sin embargo, subrayó que actualmente muchos proyectos de inversión se mantienen en pausa, debido a que los inversionistas esperan mayor certeza sobre las reglas comerciales que regirán en el futuro.

El titular de Economía local destacó que una vez que se definan las condiciones del acuerdo comercial, podría generarse un mayor dinamismo en la llegada de inversiones y en el desarrollo económico de la región fronteriza.


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