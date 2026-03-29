Demanda energética de la IA aumentará hasta un 70%

La demanda energética de la Inteligencia Artificial (IA) generativa crecerá a una tasa anual de 70% hacia 2027, impulsando una presión directa sobre la capacidad y operación de los centros de datos.

En México, esta tendencia refuerza su posicionamiento como hub de centros de datos, aunque también plantea desafíos relevantes en términos de suministro eléctrico y desarrollo de infraestructura energética suficiente para sostener la demanda.

De acuerdo con un comunicado de Solili, este incremento responde al uso intensivo de modelos avanzados que requieren procesamiento continuo y mayor infraestructura tecnológica. En consecuencia, los centros de datos se perfilan como uno de los principales consumidores de electricidad a nivel global.

Aumento de consumo energético de IA por necesidad de sistemas de enfriamiento

El crecimiento de la IA no solo eleva el consumo energético, sino también la necesidad de sistemas de enfriamiento y operación ininterrumpida, lo que incrementa los costos y los retos de eficiencia.

Además, esta expansión está acelerando inversiones en infraestructura digital, particularmente en mercados emergentes como América Latina.

Se prevé que aumente la capacidad instalada y que las empresas destinen una mayor proporción de su presupuesto tecnológico a soluciones basadas en IA.

Ante este panorama, el sector deberá apostar por eficiencia operativa y energías renovables para mitigar el impacto del crecimiento acelerado de la IA, sin comprometer la estabilidad de las redes eléctricas.

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