Video: Bad Bunny se lastima una rodilla en pleno concierto

Bad Bunny sufrió una aparente lesión en la rodilla durante su último concierto de la residencia "No Me Quiero Ir de Aquí" en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

El incidente ocurrió este lunes 8 de septiembre, en medio de una presentación enérgica donde el artista intentaba saltar como un "conejo" sobre un montículo de tierra en el escenario, parte de su coreografía habitual.

El momento del accidente pasó mientras interpretaba una de sus canciones, Bad Bunny realizó un salto entusiasta pero aterrizó de manera incómoda, lo que le provocó un dolor agudo en la rodilla izquierda.

Videos grabados por fans muestran cómo se toma la pierna, comienza a cojear visiblemente y sale cojeando del área del performance, aunque sigue cantando por unos momentos antes de retirarse temporalmente.

A pesar del percance, el cantante regresó al escenario después de ser atendido por el equipo médico y completó la presentación, recibiendo ovaciones de los miles de asistentes. No interrumpió el concierto por completo, demostrando su dedicación.

El video del incidente se volvió viral rápidamente en redes como X (Twitter), TikTok e Instagram, generando preocupación entre sus seguidores.

