Maite Perroni no regresará a RBD, revela su esposo Andrés Tovar

Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, confirmó que la cantante y actriz no regresará a RBD debido a "abuso, robos y malos tratos" relacionados con la gira Soy Rebelde Tour de 2023.

En un mensaje publicado en X, Tovar explicó que, aunque Maite ama RBD, su música y a los fans, sus valores la llevan a no participar en proyectos donde existan estas condiciones, priorizando su integridad sobre cualquier beneficio económico.

“Maite ama RBD, ama la música de RBD y a los fans de RBD, pero en un proyecto en el que haya abuso, robos y malos tratos, no va a participar, pues sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama y que a ella, por ser parte, le corresponde”.

También señaló que una auditoría reveló malos manejos financieros, lo que llevó a la cancelación de proyectos como un documental y nuevas fechas.

— Andrés Tovar (@AndresTovarP) August 19, 2025

"NADIE MÁS FELIZ Y EXITOSO QUE TÚ TE VA A CRITICAR. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene porqué. En la música: ella sola tiene BILLONES de vistas de su propia música, (aún cuando hace muchos años que no saca un tema nuevo, sigue en los primeros lugares en plataformas). En la actuación, sus telenovelas y sus series en plataformas como Amazon y Netflix, siguen entre las MÁS VISTAS por MILLONES con primeros lugares actualmente en todo el mundo. (Y tiene más de 3 años de no actuar)".

Asimismo, Tovar también habló acerca de las demandas en curso, tanto en México como en Brasil, contra periodistas e influencers por difamación.

“No es un tema de dinero, es un tema de respeto y vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Seguro ahora van a alegar libertad de expresión. Bueno, pues su libertad termina donde empieza mi derecho”, afirmó.

A pesar de todo, el productor aseguró que la cantante mantiene un gran cariño hacia sus fans y la música de RBD, pero aclaró que no comprometerá sus valores por participar en un proyecto donde existan conflictos internos y malos manejos.

Esta declaración ha generado controversia y división entre los fans, especialmente tras rumores de conflictos internos, incluyendo especulaciones sobre tensiones con Anahí y Dulce María.

Por ahora, el futuro de RBD permanece incierto, y Maite se enfocará en su familia y proyectos personales.

