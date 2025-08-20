Cerrar X
EH_UNA_FOTO_49_651a05bdf3
Escena

Maite Perroni no regresará a RBD, revela su esposo Andrés Tovar

Andrés Tovar confirmó que la cantante y actriz no regresará a RBD debido a 'abuso, robos y malos tratos' relacionados con la gira Soy Rebelde Tour de 2023

  • 20
  • Agosto
    2025

Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, confirmó que la cantante y actriz no regresará a RBD debido a "abuso, robos y malos tratos" relacionados con la gira Soy Rebelde Tour de 2023.

En un mensaje publicado en X, Tovar explicó que, aunque Maite ama RBD, su música y a los fans, sus valores la llevan a no participar en proyectos donde existan estas condiciones, priorizando su integridad sobre cualquier beneficio económico.

“Maite ama RBD, ama la música de RBD y a los fans de RBD, pero en un proyecto en el que haya abuso, robos y malos tratos, no va a participar, pues sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama y que a ella, por ser parte, le corresponde”.

También señaló que una auditoría reveló malos manejos financieros, lo que llevó a la cancelación de proyectos como un documental y nuevas fechas.

"NADIE MÁS FELIZ Y EXITOSO QUE TÚ TE VA A CRITICAR. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene porqué. En la música: ella sola tiene BILLONES de vistas de su propia música, (aún cuando hace muchos años que no saca un tema nuevo, sigue en los primeros lugares en plataformas). En la actuación, sus telenovelas y sus series en plataformas como Amazon y Netflix, siguen entre las MÁS VISTAS por MILLONES con primeros lugares actualmente en todo el mundo. (Y tiene más de 3 años de no actuar)".

Asimismo, Tovar también habló acerca de las demandas en curso, tanto en México como en Brasil, contra periodistas e influencers por difamación.

“No es un tema de dinero, es un tema de respeto y vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Seguro ahora van a alegar libertad de expresión. Bueno, pues su libertad termina donde empieza mi derecho”, afirmó.

A pesar de todo, el productor aseguró que la cantante mantiene un gran cariño hacia sus fans y la música de RBD, pero aclaró que no comprometerá sus valores por participar en un proyecto donde existan conflictos internos y malos manejos.

Esta declaración ha generado controversia y división entre los fans, especialmente tras rumores de conflictos internos, incluyendo especulaciones sobre tensiones con Anahí y Dulce María.

Por ahora, el futuro de RBD permanece incierto, y Maite se enfocará en su familia y proyectos personales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_19_at_9_20_37_PM_fd2a3a67e8
Sin reportes de robos en viviendas durante vacaciones en Saltillo
nl_limpieza_publica_ac20870220
Intensifican limpieza en escuelas previo al regreso a clases
71f993f3_7aac_4f7f_9dc2_e417ca179b28_f21440f2ed
Secretario de Educación de Tamaulipas defiende uso de uniformes
publicidad

Últimas Noticias

45fd3bbbd475f3fa5dd36e70492edcfc45baaea4w_2a9f53a7be
DEA elogia la 'disposición' de México a cooperar con EUA
Suspenden_clinica_en_Tuxtla_tras_muerte_por_cirugia_estetica_da8ee59bf8
Suspenden clínica en Tuxtla tras muerte por cirugía estética
445caaf6_356f_41f5_a2be_29fafc8ed8d7_00a07e20ae
Está Nuevo León punto de ser número 1 en movilidad: Samuel
publicidad

Más Vistas

nl_abrahm_vargas_metrorrey_obras_f7dd445c37
Ante el regreso a clases reabrirán los carriles exprés
nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
publicidad
×