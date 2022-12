'Me siento como muerto yo también': Gabriel Valera

Gabriel Varela compartió detalles sobre la muerte de su mamá, la actriz Gina Romand.

El actor Gabriel Varela, hijo de la actriz cubana Gina Romand, reveló la causa de la muerte de su progenitora, la estrella del cine mexicano en las décadas de los 60 y 70 falleció de neumonía, luego de estar hospitalizada en terapia intensiva.

“Era una mujer muy fuerte, que siempre me enseñó la disciplina, que siempre me enseñó a levantarme cuando me caí en la vida, siempre me enseñó a salir adelante y espero poder lograrlo ahorita”, dijo Varela, quien también informó que el cuerpo de Gina Romand será cremado.

En declaraciones a los medios de comunicación, el actor compartió que el deceso de su madre le ha afectado mucho debido a la gran cercanía que tenía con Romand, quien falleció el sábado 3 de diciembre.

“Es muy fuerte para mí (su muerte). Mi madre y yo teníamos una comunicación muy especial, muy diferente, muy nuestra y pues ahora me siento como muy desorientado, como muerto yo también”.

Gabriel Varela, quien es coproductor de la puesta en escena Papito querido, también narró las últimas palabras que le dedicó su mamá: “Me dijo que me amaba mucho y que me fuera de gira con mi papito querido y que ganara mucho dinero para que la llevara a París (Francia)”.

Georgina García Tamargo comenzó su carrera en el cine con Antonio Aguilar y Silvia Pinal en la película Yo soy muy macho (1953), entre sus papeles memorables destacan las cintas del luchador El Santo; además formó parte del elenco de Gavilán o Paloma (sobre la vida de José José), donde interpretó a Kiki Herrera Calles papel con el que consiguió el Premio Ariel de 1986.