Escena

'Mirreyes vs Godínez' llega a Las Vegas en su tercera cinta

La saga estrena su tercera película, ahora en Las Vegas. El elenco vuelve con más humor y sátira en lo que podría ser el cierre de la trilogía

  • 12
  • Agosto
    2025

En el 2019, cuando se estrenó "Mirreyes vs Godínez", probablemente pocos pensaron que la película se convertiría en una exitosa saga que esta semana estrena su tercera película.

"Mirreyes vs Godínez: Las Vegas" es el título de la nueva cinta, dirigida también por Chava Cartas, quien dirige a los personajes originales, quienes ahora deben viajar a la Ciudad del Pecado para tratar de rescatar un negocio fallido.

“El éxito de la historia se basa en el humor que hemos logrado. Hemos hecho de la eterna lucha de clases una divertida sátira y es innegable que prácticamente todos podemos identificarnos con alguno de los personajes, que ya son algo entrañables y puedo decir que hasta referencia en la comedia nacional de hoy”, dijo el director.

Daniel Tovar, Regina Blandón, Christian Vázquez, Diana Bovio, Roberto Aguirre, Michelle Rodríguez, Alejandro de Marino y Gloria Stalina conforman el elenco que se trasladó hasta Las Vegas para filmar gran parte de las escenas en el legendario hotel Caesars Palace.

MV5BOTEyODJjM2EtZTZhMC00NTM5LWJlMjYtNTE1ZjZmODUwYjNmXkEyXkFqcGc@._V1_.jpg

Cartas destacó el gran apoyo que el hotel brindó al proyecto, al no tener que pagar un dólar y dejarlos rodar en gran parte de sus instalaciones, incluyendo la suite en donde Tom Cruise grabó Rain Man hace 40 años.

"Nos adaptamos a los horarios en que el lobby era más tranquilo, pero tuvimos todo a nuestra disposición, incluso que apagaran la música ambiental para no ensuciar una escena”, dijo Cartas.

El cineasta explicó que los ejecutivos del hotel permitieron la filmación sin costo alguno porque saben el lugar del turismo mexicano en Las Vegas, el cual es el número uno en visitas.

El director destacó que él cree que la aventura en Las Vegas será la última cinta de la saga, aunque no descarta que, si el público lo pide, puedan continuar con una cuarta cinta.

Por su parte, Tovar dijo que esta será la película más grande de las tres: “Estamos felices de estrenar 'Mirreyes vs Godínez: Las Vegas', creo que es una película muy grande, la más grande de las tres. Nos pone felices lograr tener una trilogía y regresar a las salas de cine”.


