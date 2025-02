Jacob Elordi protagonizará 'El Camino Estrecho al Norte Profundo'

Jacob Elordi protagonizará la serie "The Narrow Road to the Deep North", una adaptación de la novela homónima de Richard Flanagan, ganadora del Premio Booker en 2014.

La serie sigue la historia de Dorrigo Evans, un médico australiano y veterano de guerra, interpretado por Elordi, que es atormentado por traumas anteriores en su vida, incluido su tiempo como prisionero de guerra.

La serie también cuenta con un elenco estelar que incluye a Odessa Young, Ciarán Hinds, Olivia DeJonge, Heather Mitchell, Thomas Weatherall, Show Kasamatsu, Charles An y Simon Baker.

La producción comenzó en noviembre de 2023. El elenco presentó por primera vez este sábado en el Festival Internacional de Cine de Berlín y tiene programada su fecha de estreno para el 18 de abril del 2025.

Jacob Elordi makes sure he’s the last one on stage after the #BerlinFilmFestival premiere of “The Narrow Road to the Deep North.” pic.twitter.com/reYbUWQBlx — Variety (@Variety) February 15, 2025

"The Narrow Road to the Deep North" es una novela histórica del autor australiano Richard Flanagan, publicada en 2013.

La historia sigue la vida de Dorrigo Evans, un médico australiano que es capturado por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y es enviado a trabajar en el ferrocarril de Birmania.

La novela explora temas como la supervivencia, la resistencia, la memoria y el amor, y ofrece una visión poderosa y conmovedora de la experiencia humana durante la guerra.

La novela de Flanagan ha sido ampliamente elogiada por su prosa poética, su narrativa emocionante y su exploración profunda de la condición humana. Es considerada una de las mejores novelas australianas de la década de 2010.

