Muere Chuck Mangione, conocido por 'Feels So Good' a los 84 años

El músico Chuck Mangione, ganador de dos premios Grammy, quien alcanzó el éxito internacional en 1977 con su sencillo de jazz "Feels So Good" y más tarde se convirtió en actor de voz en la comedia animada de televisión "King of the Hill", ha fallecido. Tenía 84 años.

Mangione murió el martes mientras dormía en su casa en Rochester, Nueva York, según informó su abogado, Peter S. Matorin de Beldock Levine & Hoffman LLP. El músico se había retirado desde 2015.

Quizás su mayor éxito "Feels So Good" es un clásico en la mayoría de las estaciones de radio de jazz suave y ha sido calificado como una de las melodías más reconocidas desde "Michelle" de los Beatles. Alcanzó el número 4 en la lista Hot 100 de Billboard y la cima de la lista de adulto contemporáneo de Billboard.

Mangione afirmó al Pittsburgh Post-Gazette en 2008: "Identificó para mucha gente una canción con un artista, aunque yo tenía una base de audiencia bastante fuerte que nos mantenía de gira tan a menudo como queríamos, esa canción simplemente llegó a otro nivel".

Siguió ese éxito con "Give It All You Got", encargada para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, y la interpretó en la ceremonia de clausura.

Mangione, un intérprete de fliscorno y trompeta y compositor de jazz, lanzó más de 30 álbumes durante una carrera en la que construyó un considerable seguimiento tras grabar varios álbumes, escribiendo todo el material.

Ganó su primer premio Grammy en 1977 por su álbum "Bellavia", que fue nombrado en honor a su madre. Otro álbum, "Friends and Love", también fue nominado al Grammy, y obtuvo una nominación al Globo de Oro por mejor banda sonora original y un segundo Grammy por la película "The Children of Sanchez" ("Los hijos de Sánchez").

Mangione se presentó a una nueva audiencia cuando apareció en las primeras temporadas de "King of the Hill", apareciendo como portavoz comercial de Mega Lo Mart, donde "comprar se siente tan bien".

Era hermano del pianista de jazz Gap Mangione, con quien se asoció en The Jazz Brothers, y comenzó su carrera como músico de jazz bebop fuertemente inspirado por Dizzy Gillespie.

Comentó al Post-Gazette: "También fue uno de los primeros músicos que vi que tenía una conexión con el público simplemente diciéndoles lo que iba a tocar y quién estaba en su banda".

Obtuvo una licenciatura de la Escuela de Música Eastman donde eventualmente regresaría como director del conjunto de jazz de la escuela y dejó su hogar para tocar con Art Blakey y los Jazz Messengers.

Mangione donó su característico sombrero de fieltro marrón y la partitura de su sencillo ganador del Grammy "Feels So Good", así como álbumes, cancioneros y otros objetos de su larga e ilustre carrera al Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian en 2009.

