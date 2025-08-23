Muere Diego Borella, asistente de producción de 'Emily en Paris'

La producción de la serie Emily in Paris sufrió una tragedia en pleno rodaje de su quinta temporada.

El asistente de dirección Diego Borella, de 47 años, murió de manera repentina mientras se preparaba una de las últimas escenas de la nueva entrega en Venecia, Italia.

De acuerdo con medios locales, Borella se desplomó frente al equipo técnico en el Hotel Danieli alrededor de las 19:00 horas del jueves 21 de agosto. A pesar de la rápida llegada de los servicios médicos, nada se pudo hacer para salvarle la vida.

El servicio de salud local de Venecia informó: “Nuestra ambulancia llegó a las 18:42 del jueves. Los médicos hicieron intentos de reanimarlo. Pero al final todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Alrededor de las 19:30 fue declarado fallecido”.

¿Quién era Diego Borella?

Originario de Venecia, Diego Borella era un profesional con una sólida carrera en el cine y la televisión. Se formó en Roma, Londres y Nueva York, y trabajó no solo en la producción audiovisual, sino también en el ámbito de las artes visuales y la literatura.

Según sus allegados y su actividad en redes sociales, Borella había enfocado parte de su vida reciente en la escritura de poesía, cuentos de hadas e historias infantiles, un giro creativo que complementaba su experiencia en la dirección y el guion.

Comentarios