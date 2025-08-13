Cerrar X
Muere Nobuo Yamada, cantante del opening de Saint Seiya

De acuerdo con la agencia MOJOST, el cantante falleció el pasado 9 de agosto a los 61 años, después de una larga batalla contra el cáncer de riñón

La voz detrás del "opening" más icónico del anime "Los Caballeros del Zodiaco" (Saint Seiya), Nobuo Yamada, falleció tras perder la lucha contra el cáncer.

Fue la agencia de producción musical y de representación artística MOJOST quien informó esta noticia mediante un comunicado.

La agencia anunció el fallecimiento del cantante japonés, quien falleció el pasado 9 de agosto a los 61 años, después de una larga batalla contra el cáncer de riñón.

La familia de Yamada realizó un funeral privado y solicitó a los fanáticos abstenerse de visitar su casa para presentar sus respetos y condolencias.

MOJOST también adelantó que celebrarán una fiesta de despedida para los fans, además de aclarar que revelará más información tan pronto se terminen los detalles.

Fue apenas en febrero de este año que Yamada reveló haber sido diagnosticado con cáncer de riñón desde hacía siete años, mientras que MOJOST aclaró que durante ese lapso de tiempo se sometió a radioterapia.

Después de revelar su diagnóstico, canceló su presentación en el concierto "Pegasus Fantasy III Grand Finale", el cual se realizó en la Ciudad de México el 29 y 30 de marzo.

Pese a cancelar su presentación de este año, en septiembre de 2023 visitó el país para presentar Pegasus Fantasy II Symphonic Experience.

Además de ser conocido por ser el intérprete del opening de "Los Caballeros del Zodiaco", Yamada también era conocido por ser el vocalista de la banda japonesa MAKE-UP.

Yamada también interpretó los temas de Kemono Michi: Rise Up, Go Go Sentai Bokenger, Tensou Sentai Goseiger y Kamen Rider Amazons: Last Judgement. Actuó con Shōko Nakagawa en el remix de “Pegasus Fantasy” de Saint Seiya Omega y con Kobayashi en Kamen Rider Amazons.


