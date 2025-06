Natalia Jiménez se emociona al escuchar la entrada de Místico

Natalia Jiménez, exvocalista de La Quinta Estación, expresó su emoción en redes sociales tras escuchar su canción “Me Muero” durante la entrada del luchador Místico en el evento AEW Grand Slam México.

La cantante compartió un video del momento y escribió sentirse “muy orgullosa” de Místico, destacando cómo el público mexicano coreó el tema con pasión, generando un instante emotivo e inolvidable.

