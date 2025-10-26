Cerrar X
Nelly Furtado se retira de los escenarios tras críticas

La cantante canadiense Nelly Furtado anunció en Instagram su retiro de los escenarios luego de recibir críticas por su físico durante su actuación en Manchester

La cantante canadiense Nelly Furtado anunció en Instagram su retiro de los escenarios luego de recibir críticas por su físico y vestimenta durante una actuación reciente en Manchester.

La artista destacó su emoción por haber permanecido 25 años en la música desde su debut con el álbum Whoa, Nelly!, pero señaló que prefiere dedicarse a otros proyectos creativos y personales.

"Dejando todo esto de lado, he decidido alejarme de la actuación por el futuro previsible y dedicarme a otros proyectos creativos y personales que creo que se adaptarán mejor a esta próxima fase de mi vida", escribió.

Furtado expresó que seguirá componiendo canciones, actividad que considera su verdadera pasión, y agradeció a sus seguidores por el apoyo a lo largo de su carrera.

"He disfrutado muchísimo de mi carrera y sigo amando componer música, ya que siempre lo he considerado un hobby que tuve la suerte de convertir en una profesión. Siempre me identificaré como compositora, estoy agradecida por todos los años de diversión, comunidad y asombro”, redactó. 

Además, envió un mensaje de aliento a la nueva generación de músicos, deseándoles éxito y pasión en su trayectoria artística.

“También deseo a la nueva generación de artistas muchos años de fructífera y apasionada actuación", concluyó.


Comentarios

