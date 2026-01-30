Podcast
ivan_archivaldo_recompensa_cb54baf46e
Nacional

Mantienen recompensa de US$10 millones por Iván Archivaldo Guzmán

Autoridades de Estados Unidos confirmaron que se mantiene vigente la recompensa de $10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

  • 30
  • Enero
    2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ratificó que continúa activa la recompensa de $10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, señalado como uno de los principales jefes de la facción conocida como “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Autoridades estadounidenses reiteraron en redes oficiales que Guzmán Salazar es considerado “armado y peligroso”, y recordaron que cualquier información sobre su paradero puede proporcionarse de forma anónima a Investigaciones de Seguridad Nacional.

recompnesa-ivan.jpeg

Seguimiento desde listas de los más buscados

Desde agosto del año pasado, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán figura en los registros de fugitivos prioritarios de agencias federales.

En esos boletines se advierte que, junto con sus hermanos, tomó el control de la estructura criminal heredada de su padre.

“El y sus hermanos se apoderaron de la facción de El Chapo del Cártel de Sinaloa”, señala una de las fichas difundidas por autoridades migratorias.

Hermanos bajo custodia en Estados Unidos

Mientras tanto, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López permanecen detenidos en Estados Unidos tras declararse culpables de delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Ambos colaboran con fiscales federales, y sus sentencias están previstas para los próximos meses.


