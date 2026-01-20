Corte decidirá si atrae recursos del caso Colosio-Aburto

La Corte tiene previsto discutir este miércoles 21 de enero si ejerce o no la facultad de atracción en dos solicitudes relacionadas con el expediente de Mario Aburto, sentenciado por el homicidio de Luis Donaldo Colosio.

La discusión partirá de las solicitudes formuladas sin que exista un proyecto de sentencia, por lo que la votación se limita a decidir si la Suprema Corte asume o no el conocimiento del caso.

Si la mayoría aprueba atraer los recursos, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito deberá remitir el expediente original del amparo directo 104 2021. Una vez recibido, el asunto sería turnado a una ministra o ministro para elaborar el proyecto con el que se resolvería de manera definitiva.

El origen del debate está en una resolución emitida en 2024, cuando Mario Aburto obtuvo un fallo que planteó que la pena de 45 años de prisión se fijó con un sustento equivocado. De acuerdo con ese criterio, la entonces Procuraduría General de la República debió apoyar su acusación en el Código Penal de Baja California vigente en 1994, que establecía una sanción máxima de 30 años. La argumentación se basó en que el caso se condujo como si Luis Donaldo Colosio hubiera sido servidor público federal, mientras que en el amparo se concluyó que, al ser candidato presidencial, no ocupaba un cargo público.

La resolución de 2024 abría la posibilidad de que Aburto quedara en libertad desde marzo de ese año, pero la Fiscalía impugnó. El asunto llegó a la Suprema Corte y el 23 de octubre de 2024 la entonces Primera Sala dejó sin efectos esa determinación, ordenó reponer el procedimiento de amparo y disponer la notificación a la familia Colosio sobre la tramitación del juicio.

Antes de que el tribunal colegiado dictara una nueva sentencia, conforme a lo ordenado por la entonces Primera Sala, la Fiscalía solicitó que la Suprema Corte atrajera el caso. Si el Pleno rechaza la atracción, el expediente deberá ser resuelto por el propio tribunal colegiado.

