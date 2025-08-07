Cerrar X
escena_hora_de_la_desaparicion_8f9f560b44
Escena

No te pierdas el estreno de 'La Hora de la Desaparición' en cines

En esta cinta, Josh Brolin investiga la misteriosa desaparición de su hijo y otros niños en una noche. Suspenso y emoción en esta intrigante historia

  • 07
  • Agosto
    2025

Cuando todos los niños de la misma clase, excepto uno, desaparecen de una forma misteriosa la misma noche a las 2:17 de la madrugada, queda una pregunta en el aire de una comunidad: ¿quién o qué está detrás de su desaparición?

La película está protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, con la participación de Benedict Wong y Amy Madigan.

Cregger dirige a partir de un guion de su autoría y también funge como productor junto con Roy Lee, Miri Yoon, J.D. Lifshitz y Raphael Margules.

Josh Brolin interpreta a Archer, el padre de uno de los 17 estudiantes de primaria que desaparecieron en la noche. Cuando siente que no se hacen los esfuerzos suficientes para encontrar a su hijo y a los demás, empieza a investigar por su cuenta.

“Este proyecto llegó y yo no había visto a Bárbaro, pero leí el guion de La hora de la desaparición y pensé que el diseño del guion era en realidad cautivador, realmente interesante. Lo leí varias veces, buscando el error. Tenía una actitud como de “Nah”. Luego, cada vez que regresaba a leerlo, se volvía más y más interesante. Entonces, me reuní con Zach y sentí como si fuera un libro abierto. “Él se presentó como diciendo: ‘Este soy yo’. Esto es lo que soy. Aquí es donde estoy en mi vida. Esto es por lo que he atravesado. Esto es de donde surgió este guion. Y eso fue lo que me generó mayor interés, a lo que aludió durante nuestra primera reunión y que luego amplió cuando nos volvimos a ver: que cada personaje representaba una parte de él que lidiaba con la muerte de este amigo íntimo suyo. Eso me conmovió mucho; se volvió personal para mí”, expresó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_11_52_27_PM_f5fe4bb243
Ronald Johnson: 'trabajo México-EUA genera resultados correctos'
Whats_App_Image_2025_08_06_at_6_28_21_PM_c70df62a6d
Atienden y escucha Igualdad a más de 1500 vecinos en García
Whats_App_Image_2025_08_05_at_6_32_51_PM_aea9cae641
Ofrece Sergio Velázquez Vázquez útiles escolares a bajo costo
publicidad

Últimas Noticias

defender_sheinbaum_0ac46e9e01
Vendrá Sheinbaum a NL para obras de nuevo tren de pasajeros
Open_AI_lanza_GPT_5_su_nuevo_modelo_de_IA_generativa_ea81437432
OpenAI lanza GPT-5, su nuevo modelo de IA generativa
Cae_produccion_de_autos_en_Mexico_un_2_y_exportacion_2_9_1c5a1d5af3
Producción de autos en México sube un 2.36% en el mes de julio
publicidad

Más Vistas

nl_uanl_ab4af48baa
Proponen hacer exámenes de sangre a vecinos y a alumnos de la Uni
EH_UNA_FOTO_73321639f4
Clausura División Ambiental cuatro empresas por contaminar suelos
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
publicidad
×