No te pierdas el estreno de 'La Hora de la Desaparición' en cines

Cuando todos los niños de la misma clase, excepto uno, desaparecen de una forma misteriosa la misma noche a las 2:17 de la madrugada, queda una pregunta en el aire de una comunidad: ¿quién o qué está detrás de su desaparición?

La película está protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, con la participación de Benedict Wong y Amy Madigan.

Cregger dirige a partir de un guion de su autoría y también funge como productor junto con Roy Lee, Miri Yoon, J.D. Lifshitz y Raphael Margules.

Josh Brolin interpreta a Archer, el padre de uno de los 17 estudiantes de primaria que desaparecieron en la noche. Cuando siente que no se hacen los esfuerzos suficientes para encontrar a su hijo y a los demás, empieza a investigar por su cuenta.

“Este proyecto llegó y yo no había visto a Bárbaro, pero leí el guion de La hora de la desaparición y pensé que el diseño del guion era en realidad cautivador, realmente interesante. Lo leí varias veces, buscando el error. Tenía una actitud como de “Nah”. Luego, cada vez que regresaba a leerlo, se volvía más y más interesante. Entonces, me reuní con Zach y sentí como si fuera un libro abierto. “Él se presentó como diciendo: ‘Este soy yo’. Esto es lo que soy. Aquí es donde estoy en mi vida. Esto es por lo que he atravesado. Esto es de donde surgió este guion. Y eso fue lo que me generó mayor interés, a lo que aludió durante nuestra primera reunión y que luego amplió cuando nos volvimos a ver: que cada personaje representaba una parte de él que lidiaba con la muerte de este amigo íntimo suyo. Eso me conmovió mucho; se volvió personal para mí”, expresó.

Comentarios