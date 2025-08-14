Cerrar X
Escena

Oasis abrirá tienda de productos oficiales en México

Oasis abrirá una tienda oficial de productos en la Ciudad de México como parte de su gira Oasis Live '25, en Plaza Carso y abrirá el 25 de agosto

  • 14
  • Agosto
    2025

Oasis abrirá una tienda oficial de productos en la Ciudad de México como parte de su gira Oasis Live '25.

La Oasis Fan Store estará ubicada en Plaza Carso (Calle Lago Zúrich 245, Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX) y operará desde el 25 de agosto hasta el 13 de septiembre de 2025, o hasta agotar existencias, en un horario de 10:00 a 20:00 horas diariamente.

GyUWO_aWkAAdenP.jfif

Se recomienda entrar por la entrada 5, cerca de City Market.

Para visitar la tienda, es necesario registrarse previamente en el sitio web oficial de Oasis (oasisinet.com) y seleccionar fecha y horario.

No se permitirá el acceso con mochilas, bolsos grandes o backpacks para agilizar la entrada.

Productos disponibles incluyen

  • Ropa
  • Playeras con logos
  • Portadas de álbumes y letras icónicas
  • Sudaderas
  • Chamarras
  • Gorras
  • Bucket hats
  • Ropa para bebé y una colaboración especial con Adidas (sudaderas, playeras, chamarras y pants).

Accesorios

  • Vasos cerveceros
  • Pines
  • Llaveros
  • Tote bags
  • Tazas, abrelatas
  • Calcetines
  • Mochilas

Música

Vinilos, CDs, cajas de colección y la edición deluxe del 30 aniversario de What’s The Story Morning Glory? (2CD y 3LP, con versiones acústicas de canciones como Wonderwall y Champagne Supernova).

Esta tienda es parte de una iniciativa que también incluye otras ciudades como Toronto, Chicago, Nueva York y Los Ángeles.

Los artículos son de edición limitada, por lo que se recomienda reservar y llegar temprano para asegurar disponibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 


