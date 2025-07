Olivia Rodrigo sorprende al subir al escenario a Robert Smith

Olivia Rodrigo se presentó como cabeza de cartel en el Pyramid Stage del Festival de Glastonbury 2025 este domingo, y sorprendió al público al invitar a Robert Smith, líder de The Cure, a compartir escenario.

Juntos interpretaron dos clásicos de The Cure, "Friday I'm in Love" y "Just Like Heaven", generando una gran ovación y entusiasmo tanto en el público presente como en las redes sociales.

Rodrigo presentó a Smith como “quizás el mejor compositor que ha salido de Inglaterra” y un “héroe personal”, destacando la importancia de este momento en su primera actuación como headliner en el festival.

Vídeo completo!@RobertSmith en la actuación de @oliviarodrigo en #Glastonbury2025 interpretando “Friday Im In Love” y “Just Like Heaven” de #TheCure



La artista conquistó Glastonbury haciendo dueto con Smith a quien presentó como “quizá el mejor compositor nacido en Inglaterra” pic.twitter.com/vAaLPhb0cx — HispaCure. The Cure España - The Cure Spain ®️ (@hispacure) June 30, 2025

Rodrigo cerró Glastonbury 2025 por todo lo alto.

Su actuación en el Pyramid Stage fue una de las más destacadas del festival, con un set lleno de energía, hits como Vampire, Drivers License y Good 4 U, y una conexión increíble con el público.

A sus 22 años, se convirtió en la tercera cabeza de cartel más joven en la historia del festival, solo por detrás de Billie Eilish y Ash.

"Glastonbury siempre ha sido el festival de mis sueños y no puedo creer que hoy sea el día", sonrió.

Rodrigo no solo brilló por su música, sino también por su carisma: desde sus guiños a la cultura británica (como su amor por los dulces de Marks & Spencer y los chicos ingleses) hasta su puesta en escena con pirotecnia, pelotas inflables gigantes y un cambio de vestuario a unos brillantes hot pants con la Union Jack.

Medios como The Guardian, The Independent y The Times le dieron cinco estrellas y la llamaron “la mejor actuación del fin de semana”.

La mayoría de los criticos celebró su show como un hito, especialmente por cómo conectó con las generaciones más jóvenes y su habilidad para combinar pop-punk con baladas emotivas.

