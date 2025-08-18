Cerrar X
87d6863909b72d566ca2d863f2ac10c51b378bf3_da25b5e344
Escena

Vocalista de los Tigres del Norte sufre caída durante concierto

Lo que ha impresionado a los fans es la inmediata reacción del "Jefe de Jefes", pues sin pensarlo dos veces, se levantó, acomodó su acordeón y continuó cantando

  • 18
  • Agosto
    2025

El pasado 17 de agosto, el vocalista y acordeonista de Los Tigres del Norte, Jorge Hernández, sufrió una caída en el escenario durante su presentación en la Feria Nacional Potosina, en la que a pesar del aparatoso incidente, demostró su profesionalismo al levantarse y seguir con el concierto.

El momento, captado en video por los asistentes y viralizado en redes sociales, muestra a Hernández, de 72 años, caminando sobre el escenario con su icónico acordeón e inesperadamente, tropezó con una estructura y cayó de lado. El impacto se escuchó claramente a través de su micrófono.

En las imágenes, se ve a su sombrero caer, mientras que su hermano y compañero de banda, Hernán Hernández, se acerca para auxiliarlo. Al mismo tiempo, miembros del equipo de producción se apresuran a remover el obstáculo que causó el tropiezo y le devuelven el sombrero a don Jorge.

Lo que ha impresionado a los fans es la inmediata reacción del "Jefe de Jefes", pues sin pensarlo dos veces, se levantó, acomodó su acordeón y continuó cantando como si nada hubiera pasado.

Hasta el momento, ni la banda ni el propio Hernández han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud, sin embargo, su capacidad para seguir con el espectáculo sugiere que no sufrió lesiones de gravedad. El incidente se ha convertido en una muestra más de la dedicación y el compromiso que caracterizan a la legendaria agrupación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25228603978429_03f8af6758
Ca7riel & Paco Amoroso se presentan como ráfaga en México
Pide_diputado_revisar_a_fondo_reforma_electoral_advierte_riesgos_2e37dda40f
Pide diputado revisar a fondo reforma electoral, advierte riesgos
quien_es_natanael_cano_corridos_tumbados_1a251c37b1
Consejo de DJs pide sanciones tras incidente de Natanael Cano
publicidad

Últimas Noticias

425b479e_1e37_4760_8faa_d0b962f97442_741ca2fb58
Fumigación podría ser posible causa de intoxicación en Saltillo
84a7e9d7_d22a_4e1b_ac64_307016163a77_1d3767b998
Catean casa en La Joya tras rescate de víctima en Guadalupe
b4ef4803d464509553e70c56bb8a5478d9d7d8b6w_2a6564d03f
Premios Juventud 2025: estas son las categorías y los nominados
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
publicidad
×