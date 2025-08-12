Cerrar X
Pica Pica viene a Monterrey con su show 'Hola Carola'

El trío infantil que conquistó a más de 10 millones de personas en YouTube llegará a la Sultana del Norte este 23 de noviembre

  • Agosto
    2025

El trío infantil Los Pica Pica, está de regreso en México con su nuevo espectáculo, "Hola Caracola". Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro prometen una nueva aventura llena de teatro, música, humor y juegos, diseñada para cautivar a familias hispanohablantes.

Después de un exitoso recorrido por escenarios de España y Latinoamérica, el grupo trae a México una producción aún más mágica y divertida. En "Hola Caracola", invitan a niños y adultos a sumergirse en una historia donde la fantasía, el ritmo y la risa se mezclan a la perfección. La interacción es clave, ya que los pequeños bailarán, cantarán y participarán activamente en este viaje musical.

El nuevo show cuenta con una puesta en escena renovada que incluye escenografías llamativas, luces interactivas, efectos visuales y nuevas coreografías. Cada número musical busca estimular la creatividad y fomentar valores como la amistad, la empatía y el trabajo en equipo, fortaleciendo el vínculo entre padres e hijos.

Con más de 10 millones de suscriptores en YouTube y miles de millones de visualizaciones, Los Pica Pica han demostrado su enorme popularidad. Sus giras internacionales han agotado localidades en decenas de ciudades, consolidando su estilo fresco que combina pedagogía y entretenimiento.

"Hola Caracola" está pensado para niños de entre 2 y 9 años, pero el humor y la energía contagiosa del grupo aseguran que toda la familia lo disfrutará por igual. Las funciones están programadas para ofrecer la mayor comodidad a las familias, garantizando una experiencia única e inolvidable.


