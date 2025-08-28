Cerrar X
PSY es investigado por obtener fármacos con terceros

El cantante de 'Gangnam Style' fue acusado de violar la ley médica en Corea del Sur al recibir psicotrópicos como Xanax y Stilnox sin consulta presencial

  28
  Agosto
    2025

El cantante surcoreano Park Jae-sang, conocido mundialmente como PSY por su éxito "Gangnam Style", está siendo investigado por presuntamente violar la ley médica al recibir medicamentos psicotrópicos a través de terceros.

De acuerdo con la agencia Yonhap y autoridades locales, PSY habría obtenido fármacos como Xanax y Stilnox en un hospital universitario sin consultas presenciales, práctica prohibida en Corea del Sur.

La Estación de Policía de Seodaemun, en Seúl, investiga tanto al artista como al médico del hospital, quienes fueron imputados por haber instado a terceros —entre ellos el mánager del cantante— a recoger las medicinas en su nombre desde 2022 hasta fechas recientes.

Las sospechas llevaron a una redada en el hospital para verificar los registros de prescripción y dispensación. Según la ley surcoreana, los pacientes deben acudir personalmente para recibir este tipo de medicamentos, considerados de alto riesgo por su potencial de adicción y dependencia.

El doctor involucrado negó las acusaciones, asegurando que PSY fue tratado de manera remota.

Por su parte, la agencia P Nation, fundada por el propio cantante en 2019, reconoció en un comunicado que fue “un claro error y falta” haber recibido somníferos mediante terceros, aunque aclaró que PSY padece un trastorno crónico del sueño y que los fármacos fueron recetados por un médico.

La empresa también negó que las recetas hayan sido recogidas siempre por intermediarios, aunque admitió que en algunas ocasiones sí se retiraron los medicamentos en nombre del artista.


