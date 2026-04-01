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The Strokes da señales de regreso musical: 'estamos en contacto'

La banda neoyorquina The Strokes ilusiona a fans con misterioso mensaje: 'Nos pondremos en contacto', dando señales de un posible regreso

  • 01
  • Abril
    2026

La banda neoyorquina The Strokes encendió la expectativa de sus seguidores al dar señales de un posible regreso con nueva música, tras compartir un enigmático teaser en redes sociales.

A través de sus historias, el grupo publicó imágenes con estética noventista, gráficos pixelados, un bloc de notas estilo computadora antigua y caballos arrastrando un cassette en el desierto, acompañadas de un enlace donde los fans pueden registrarse para recibir noticias.

El mensaje principal invita a los seguidores a dejar su número telefónico con la promesa de que la banda “se pondrá en contacto” próximamente, lo que ha desatado especulaciones sobre un inminente lanzamiento.

En foros como Reddit, algunos usuarios incluso aseguraron haber recibido mensajes de texto en los que el grupo adelanta que “intentará compartir algo pronto”.

Primer material desde 2020

De concretarse, sería el primer lanzamiento desde The New Abnormal, disco con el que la banda regresó a la escena tras varios años y que incluyó temas como “The Adults Are Talking” y “Bad Decisions”.

Desde entonces, los integrantes, encabezados por Julian Casablancas, se han enfocado en proyectos individuales.

The_Strokes_by_Roger_Woolman.jpg

Además del posible estreno musical, la agrupación se prepara para retomar actividades en vivo con presentaciones en Estados Unidos y su participación confirmada en el Coachella 2026.

También tienen programadas actuaciones en festivales como Outside Lands, Just Like Heaven y el Summer Sonic en Japón.

Un disco en proceso

El regreso discográfico ha sido objeto de rumores desde hace años. En 2022, el productor Rick Rubin confirmó que trabajaba con la banda en nuevas grabaciones, tras sesiones en Costa Rica.

Posteriormente, integrantes como Albert Hammond Jr. señalaron que el material avanzaba, aunque sin una fecha clara de lanzamiento.

the-strokes-2001.jpg

De materializarse, el nuevo proyecto sería el séptimo álbum de estudio del grupo, consolidando su legado dentro del rock alternativo.

Por ahora, el misterio continúa, pero todo indica que The Strokes está listo para iniciar una nueva etapa musical.


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