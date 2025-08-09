Julian Casablancas explica por qué The Strokes no publica música

Julian Casablancas, vocalista de The Strokes, explicó en una entrevista con Rolling Stone Italia que la banda no ha publicado música nueva desde su último álbum, The New Abnormal (2020), porque la presión por mantenerse juntos por razones económicas ha relegado la creatividad a un segundo plano.

Según Casablancas, la dinámica del grupo se convirtió en un "mecanismo" que priorizaba la estabilidad financiera sobre la innovación artística, lo que lo llevó a sentirse desencantado con el proyecto.

Comparó la situación con bandas como Bon Jovi o Green Day, que podrían seguir funcionando indefinidamente por motivos comerciales, pero él no desea seguir ese camino.

Además, Casablancas expresó que se sintió "harto" de tocar repetidamente los mismos éxitos, como "Last Nite", lo que lo llevó a priorizar su proyecto paralelo, The Voidz, donde puede experimentar sin restricciones.

Citando a Miles Davis, afirmó que "el verdadero riesgo es no cambiar", destacando su interés por explorar nuevos territorios creativos en lugar de aferrarse al status quo.

Aunque la banda no ha lanzado material nuevo, hay indicios de actividad, como sesiones de grabación con Rick Rubin en 2022 y material inédito mencionado por Albert Hammond Jr. en 2023, pero sin fecha de lanzamiento confirmada.

The Strokes planea volver a los escenarios en 2025 con shows en Las Vegas, El Paso y el festival Austin City Limits, lo que sugiere que la banda sigue activa, aunque la prioridad creativa de Casablancas parece estar con The Voidz.

