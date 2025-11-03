Cerrar X
Captura_de_pantalla_2025_11_03_024318_f88e29d88a
Escena

Rauw Alejandro enciende la Arena Monterrey ante 10,000 fans

El puertorriqueño presentó su tour 'Cosa Nuestra' ante 10,200 asistentes, con un show lleno de baile, sensualidad y sorpresas escénicas

  • 03
  • Noviembre
    2025

Rauw Alejandro cautivó a 10,200 asistentes en la Arena Monterrey con su tour “Cosa Nuestra”, un espectáculo lleno de energía, sensualidad y coreografías que desataron la euforia del público regio.

Entre luces, pantallas y una escenografía inspirada en la Italia de los años 60, el puertorriqueño apareció sobre un lujoso auto negro acompañado de su bailarina María.

Uno de los momentos más aclamados fue cuando interpretó “Todo de ti”.

Durante el tercer acto sorprendió al público al salir en pijama roja y presentarse sobre una cama en el escenario. Tras el show, Rauw llegó a su hotel en San Pedro, donde evitó a la prensa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_6a64e21ff8
Llegamos al fin de semana más terrorífico del año
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T170936_149_5d78065781
Busca Conagua regularizar concesiones de hasta 500,000 m³
finanzas_empleo_1deac78d90
Economía de Nuevo León va por buen camino: crece 4.2%
publicidad

Últimas Noticias

deportes_ohtani_aaron_judge_5bffe6f019
Ohtani y Aaron Judge, en contienda para ganar MVPs consecutivos
AP_25308054720931_d548c6f16c
NFL suspende sin sueldo a Frankie Luvu por tacleadas peligrosas
AP_25308062899529_587a387869
Muere Kim Yong Nam, jefe de Estado ceremonial de Corea del Norte
publicidad

Más Vistas

nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×