Rauw Alejandro enciende la Arena Monterrey ante 10,000 fans

Rauw Alejandro cautivó a 10,200 asistentes en la Arena Monterrey con su tour “Cosa Nuestra”, un espectáculo lleno de energía, sensualidad y coreografías que desataron la euforia del público regio.

Entre luces, pantallas y una escenografía inspirada en la Italia de los años 60, el puertorriqueño apareció sobre un lujoso auto negro acompañado de su bailarina María.

Uno de los momentos más aclamados fue cuando interpretó “Todo de ti”.

Durante el tercer acto sorprendió al público al salir en pijama roja y presentarse sobre una cama en el escenario. Tras el show, Rauw llegó a su hotel en San Pedro, donde evitó a la prensa.

