Cerrar X
escena_yuriy_butusov_0f21db49d2
Escena

Reconocido director de teatro ruso muere ahogado a los 63 años

De acuerdo con el medio Meduza, Yuriy Butúsov murió a los 63 años durante las vacaciones que realizaba con su familia a orillas del mar Negro

  • 10
  • Agosto
    2025

El ruso Yuriy Butúsov, uno de los directores de teatro más importantes de Rusia, murió ahogado en Bulgaria, de acuerdo con el medio de comunicación Meduza, que cita a distintos compañeros de profesión.

De acuerdo con el director de teatro Vajtangovam Kiril Krok, Butúsov—quien se había exiliado después del comienzo del conflicto en Ucrania— murió a los 63 años durante las vacaciones que realizaba con su familia a orillas del mar Negro.

El director teatral fue galardonado en seis ocasiones con la Máscara de Oro, la última en 2021 por una obra basada en una pieza del escritor sueco Henrik Ibsen.

Durante su carrera trabajó en teatros como el Satirikón, Chéjov y Pushkin, además de escenificar obras en países como Dinamarca, Noruega o Corea del Sur.

En noviembre de 2022 dejó su trabajo como director del teatro Vajtangova para trabajar en los países bálticos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

rusia_acusa_a_ucrania_5c0de8205a
Ucrania contrata a cárteles mexicanos para la guerra, acusa Rusia
AP_25219380224710_fd22a1900b
Zelensky rechaza ceder formalmente territorio ucraniano
AP_25220774400602_9cf1bed533
Líderes de Armenia y Azerbaiyán firman acuerdo de paz tras cumbre
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T131834_339_05bac77c1c
¿Nueva era para Taylor Swift? Taylornation desata especulaciones
EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T133600_648_a9a9d6a439
Fuerza Civil busca a policía implicado en muerte de ciclista
AP_25223634307055_9aacd277a1
Nvidia y AMD darán a EUA el 15% de ingresos por ventas de chips
publicidad

Más Vistas

2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
sddefault_d5e7b2ce5f
Estos son los pueblos originarios de Nuevo León
publicidad
×