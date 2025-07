Regreso histórico de Oasis: entre elogios y puntuación perfecta

El primer concierto de la gira de reunión de Oasis, celebrado el 4 de julio de 2025 en el Principality Stadium de Cardiff, Gales, ha sido aclamado unánimemente por la crítica y los fans, recibiendo puntuaciones perfectas y desatando una ola de elogios.

Tras 16 años de separación, los hermanos Noel y Liam Gallagher volvieron a compartir escenario, ofreciendo un espectáculo de dos horas que fue descrito como un "descarado viaje de regreso a los 90" por The Guardian, que le otorgó cinco estrellas.

Because we need each other, we believe in one another #oasislive25 pic.twitter.com/P3tRl0mNj3