Rendirán homenaje a José José vuelve en el Auditorio Nacional

A casi seis años de su fallecimiento, las canciones de José José sonarán magistralmente durante el espectáculo sinfónico que se presentará en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.

El homenaje musical incluirá los temas más icónicos del artista, con una orquesta en vivo, en una noche especial en la que se celebrará a una de las voces más queridas de México.

El tributo, además de recordar el gran legado que dejó el intérprete tras su partida, busca acercar su obra a nuevas generaciones de oyentes.

Será el 30 de septiembre del 2025 cuando se realice el evento, apenas dos días después del aniversario luctuoso de José José, quien falleció el 28 de septiembre de 2019.

La Orquesta Sinfónica de México, dirigida por Rodrigo Macías, será la encargada de dar vida a estos temas, en arreglos especialmente diseñados para mantener la esencia de las versiones originales, pero con el poder emotivo de la música sinfónica en vivo.

