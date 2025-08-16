Cerrar X
EH_CONTEXTO_4_9baa131a93
Escena

Residente dará concierto gratuito en CDMX en septiembre

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció que Residente se presentará en concierto gratuito el próximo viernes 6 de septiembre en el Zócalo

  • 16
  • Agosto
    2025

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el reconocido rapero y compositor puertorriqueño Residente se presentará en concierto gratuito el próximo viernes 6 de septiembre en la plancha del Zócalo capitalino.

El evento está programado para iniciar a las 20:00 horas y se espera una amplia asistencia, dado el perfil del artista y el carácter abierto del espectáculo.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Brugada destacó el valor simbólico de la presentación: “Es un canto a la libertad, a la resistencia latinoamericana y por eso te esperamos en este maravilloso Zócalo”, aseveró.

Hasta el momento, Residente no ha emitido comentarios adicionales sobre el concierto en sus redes sociales, aunque se espera que en los próximos días comparta detalles sobre el repertorio o posibles invitados especiales.

El intérprete puertorriqueño es conocido por su activismo social y sus letras críticas, manteniendo una estrecha relación con causas latinoamericanas, lo que refuerza el carácter simbólico de su presentación en el corazón político y cultural de la capital mexicana.

Cabe recordar que la última presentación musical en el Zócalo fue la de Lupita D’Alessio en mayo pasado, como parte de las celebraciones por el Día de las Madres.

Con la llegada de Residente, el Gobierno de la Ciudad de México continúa promoviendo eventos culturales masivos y gratuitos que buscan acercar el arte y la música a toda la ciudadanía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Lideres_europeos_se_uniran_a_Zelensky_para_reunion_con_Trump_1a3cd4a8c5
Líderes europeos se unirán a Zelensky para reunión con Trump
Guardia_Nacional_EUA_d0193648ca
Virginia envía miembros de Guardia Nacional a Washington
AP_25228317144993_fdc4a4e8d7
Putin exige Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania
publicidad

Últimas Noticias

AP_25229369914009_9a9b572327
Sobrecargos de Air Canada desafían orden de regresar al trabajo
Gcnk_N7y_Wo_A_Asq_Bu_41b6ca42db
Buscan controlar caza de rinocerontes con cuernos radioactivos
Inaugura_Sheinbaum_unidad_de_medicina_familiar_en_Ecatepec_a63a98d8b4
Inaugura Sheinbaum unidad de medicina familiar en Ecatepec
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
Inaugura_HCMF_planta_en_Ramos_Arizpe_invierten_MXM_328_millones_474e1b1e03
Inaugura HCMF planta en Ramos Arizpe; invierten MXM$328 millones
pemex_sheinbaum_soborno_53f01d2ba8
Sobornos a Pemex revelados por EUA no se concretaron: Presidencia
publicidad
×