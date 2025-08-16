Residente dará concierto gratuito en CDMX en septiembre

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el reconocido rapero y compositor puertorriqueño Residente se presentará en concierto gratuito el próximo viernes 6 de septiembre en la plancha del Zócalo capitalino.

El evento está programado para iniciar a las 20:00 horas y se espera una amplia asistencia, dado el perfil del artista y el carácter abierto del espectáculo.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Brugada destacó el valor simbólico de la presentación: “Es un canto a la libertad, a la resistencia latinoamericana y por eso te esperamos en este maravilloso Zócalo”, aseveró.

Hasta el momento, Residente no ha emitido comentarios adicionales sobre el concierto en sus redes sociales, aunque se espera que en los próximos días comparta detalles sobre el repertorio o posibles invitados especiales.

El intérprete puertorriqueño es conocido por su activismo social y sus letras críticas, manteniendo una estrecha relación con causas latinoamericanas, lo que refuerza el carácter simbólico de su presentación en el corazón político y cultural de la capital mexicana.

Cabe recordar que la última presentación musical en el Zócalo fue la de Lupita D’Alessio en mayo pasado, como parte de las celebraciones por el Día de las Madres.

Con la llegada de Residente, el Gobierno de la Ciudad de México continúa promoviendo eventos culturales masivos y gratuitos que buscan acercar el arte y la música a toda la ciudadanía.

