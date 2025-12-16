Cynthia Klitbo revela que fue hospitalizada por crisis de estrés

Cynthia Klitbo encendió las alertas luego de revelar que fue hospitalizada de emergencia tras presentar un delicado episodio de salud que la llevó a someterse a diversos estudios médicos.

La actriz ofreció detalles de lo ocurrido durante una entrevista, donde habló con franqueza sobre el impacto físico y emocional que ha vivido en los últimos meses, mismo que terminó por afectar su salud.

“Pensé que algo grave me estaba pasando”

Visiblemente afectada, Klitbo relató el momento en el que comprendió la gravedad de la situación, cuando los médicos le realizaron diversos estudios especializados.

“Estrés y qué bueno, porque yo cuando vi el electrocardiograma y vi que me estaban haciendo una resonancia magnética del cerebro para ver si no iba a tener un aneurisma, casi me muero”, expresó ante las cámaras.

La actriz también comentó que los medicamentos recetados han tenido efectos visibles en su apariencia, lo que evidencia que su recuperación aún continúa.

“Ya viste que traigo los ojos así por la medicina”, dijo.

Un año marcado por la presión emocional

De acuerdo con Cynthia Klitbo, el episodio de salud está directamente relacionado con un periodo personal complejo, caracterizado por una fuerte carga emocional acumulada.

“Fue estrés. No ha sido un año fácil. Ha sido un año que lo empecé muerta de miedo. Ando súper vulnerable”, confesó, al subrayar que el desgaste no ha sido únicamente físico.

Desde un plano más íntimo, la actriz compartió que ha encontrado fortaleza en la espiritualidad y en el acompañamiento emocional que ha recibido en este proceso.

“Estoy guiada por Dios. Me he acercado muchísimo a Dios… y Dios me ha puesto personas y proyectos mágicos que han estado alrededor de mí”, señaló.

Asimismo, reconoció que ha retomado la terapia como parte fundamental de su recuperación emocional, luego de admitir que durante un tiempo se olvidó de sí misma como persona.

“Cynthia no es solo la mamá, no es solo la actriz… Cynthia es mujer y Cynthia también necesita tiempo con Cynthia”, explicó, antes de admitir que atraviesa una crisis existencial.

El papel de madre y los sacrificios personales

Finalmente, Klitbo habló sobre su papel como madre y los sacrificios que ha hecho para garantizar el bienestar de su hija, a quien describió como una joven ejemplar.

“A lo mejor no soy la mejor mamá, pero me he esforzado mucho por ser la mamá que soy y por tener la hija tan bien portada y tan sana que tengo. Está con honores en la universidad”, afirmó.

Por ahora, Cynthia Klitbo continúa enfocada en su recuperación, priorizando su salud física y emocional, mientras recibe muestras de apoyo por parte del público y del medio artístico.

