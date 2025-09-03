Cerrar X
Sasha Sokol celebra tesis por casos de abuso sexual infantil

La ex integrante del grupo 'Timbiriche' destacó las acciones promovidas, mismas que se volvieron obligatorias para todos los tribunales del país.

La actriz Sasha Sokol celebró que se publicaron dos tesis en casos de abuso sexual infantil, las cuales entraron en vigor desde el primero de septiembre.

La cantante destacó que una de las tesis 200/2025 establece que las relaciones entre menores de edad y adultos constituyen a un delito, debido a que los niños se convierten en víctimas de violencia sexual y pueden exigir una indemnización.

"La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las relaciones impropias, puede constituir un hecho ilícito, en atención a las circunstancias del caso", exclamó la actriz.

El otro documento menciona que el solicitar una posible indemnización es imprescriptible, con el objetivo de proteger los derechos a las víctimas y tenbgan acceso a la justicia, sin que el paso del tiempo sea un factor determinante en sus casos.

Destacó que las acciones legales tomadas en la última sesión histórica de la SCJN, además de celebrar que se sumen al legado diversas herramientas que buscan ampliar los derechos de las víctimas y convertir al sistema judicial en algo más humano y protector.

Hace unos meses, Sasha Sokol denunció al productor Luis de Llano por abuso, debido a que mantuvo una relación cuando ella tan sólo tenía 14 años.


