Se cumplen 25 años de la muerte de Frank Sinatra

A 25 años de su muerte, recordamos a Frank Sinatra, un intérprete fuera de serie que cosechó múltiples éxitos musicales y también destacó en el cine.

Frank Sinatra dejó este mundo hace 25 años, un 14 de mayo de 1998, pero su voz no se ha apagado, sino que permanece con fuerza en la historia de la música.

Sinatra murió a los 82 años en Los Ángeles, rodeado de su familia; apenas tres años antes de morir, había dejado los escenarios, pese a que en ocasiones se le olvidaban las letras de las canciones, había sufrido repetidos desmayos, síntomas inequívocos del Alzheimer y de su mala salud.

A partir de las conversaciones íntimas mantenidas a lo largo de muchos años, el periodista Pete Hamill reveló en Por qué importa Sinatra cómo Francis Albert Sinatra, fue moldeado por la xenofobia con la que se trató a la comunidad italiana durante su infancia, pero también por la Ley Seca, la Gran Depresión, y por la guerra.

En el libro se narra su lucha contra el racismo con la se ganó la furia de la derecha y de los medios sensacionalistas que lo asociaron a la mafia para minarle su apoyo a las causas progresistas que mantuvo desde su juventud y cómo acabó convirtiéndose en el trovador de la soledad humana.

Frank fue boxeador, practicó natación y destacó como velocista. Y hasta ejerció como periodista deportivo mientras debutaba en la música. En 1936, escuchó a Bing Crosby, el gran ídolo estadounidense. En ese momento decidió que sería cantante; se presentó a un concurso de radio y lo ganó.

Grabó su primer disco en 1939 y tres años después ya era una estrella. Lanzó más de 100 álbumes, y consiguió éxitos memorables como Strangers in the Night, I've got you under my Skin o My way. En cine, también destacó al cosechar múltiples proyectos entre ellos De aquí a la eternidad, que le valió el Óscar al Mejor actor secundario.