Se reunirá 'Dawson’s Creek' para evento benéfico contra el cáncer

Los protagonistas de la serie "Dawson’s Creek", famosa en la década de los años 90, se reencontrarán para apoyar a F Cancer, organización dedicada a la prevención y detección temprana del cáncer.

Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes y Joshua Jackson se unirán para presentarse en el evento benéfico que se realizará en el Teatro Richard Rodgers de Nueva York, el 22 de septiembre.

Sus antiguos compañeros de reparto Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps también formarán parte del evento.

Juntos realizarán la lectura en vivo del capítulo piloto de la serie, para recaudar fondos para la organización benéfica y para Van Der Beek, quien actualmente enfrenta un cáncer colorrectal en etapa 3.

“Queríamos reunirnos alrededor de nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí. Siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Y sé que los fans de 'Dawson’s Creek' sienten lo mismo”, dijo Williams.

La lectura será dirigida por Jason Moore, director de tres episodios de la serie, y producida por Moore, Carl Ogawa, Michelle Williams, Thomas Kail, Maggie Brohn, Kevin Williamson y Greg Berlanti.

“Estoy tan emocionado de reunirme con James, Michelle, Katie, Joshua y nuestra familia de 'Dawson’s Creek' en una noche tan especial. 'Dawson’s Creek' cambió mi vida”, dijo Williamson en un comunicado. “Lo que empezó como una historia personal sobre un joven y sus amigos que enfrentan los desafíos de la vida se convirtió en algo mucho más grande de lo que jamás soñé”.

Comentarios